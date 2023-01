Juan Pablo Torres: "Todos van a disfrutar de mi talento"

Diez días de entrenamientos completó el club verde con algunas caras nuevas y otros regresos no tan esperados. Lo interesante de ver a lo largo de este primer semestre será la actividad de varios canteranos.

Una de las joyas de Atlético Nacional para esta temporada es Juan Pablo 'Tatay' Torres quien entregó sus impresiones en la pretemporada verdolaga. El juvenil que ha destacado en las inferiores del Rey de Copas, será una de las nuevas promociones a lo largo del 2023.

El popular Tatay es un mediocentro ofensivo, producto de la cantera del verde de la montaña. Ya cuenta con una breve experiencia en el Midtjylland de Dinamarca.​​​​​

Torres habló sobre el ambiente de grupo en esta semana y media de trabajo: "El profe esta súper contento con todos los jóvenes y los buenos refuerzos. Todos andamos motivados trabajando duro, tenemos un gran equipo y creeria que estamos trabajando muy bien para lo que se viene".

El ser uno de los juveniles con mayor proyección lo pone en la órbita del primer equipo y así comenta esa sensación: "Me siento súper orgulloso, súper contento de estar con el equipo. Mi proceso viene desde hace mucho tiempo, mi familia y mis amigos me apoyaron. Los muchachos me aconsejan. Creo que es un proceso muy bonito y lo que se viene también va a ser muy bonito".

Teniendo en cuenta su gran talento y su enorme capacidad, el nacido en Itagüí habla sobre lo que le puede aportar al equipo: "Con mis capacidades van a tener un jugador que le ayuda al equipo en la parte física. En la parte del talento creo que van a tener un 10, uno que le demuestra la hinchada y que le aporta el equipo. Creo que eso va a ser muy importante".

Paulo Autuori aterrizó con la idea de darle mayor protagonismo a la cantera, hombres como Juan Pablo Torres, Juan José Arias y Oscar Perea se muestran como los principales estandartes juveniles, así lo describe el volante ofensivo: "El profe nos trata a todos por igual. Darle las gracias a él por estar, por aportar también a los jóvenes. Tiene un trabajo muy bonito y hay que seguir trabajando para lograr todos los objetivos entre ellos estar en convocatoria, entre los 11".

Finalmente Tatay se mostró ansioso por debutar y demostrar todo lo que ha logrado en las categorías juveniles: "El día que el profe me dé la oportunidad la voy a aprovechar al máximo. Todos van a disfrutar de mi talento y básicamente ayudarle más al equipo. Es la oportunidad y la voy a tener. Seguiré trabajando duro siempre y estoy muy contento con el equipo".