Juan Felipe Aguirre: “Todos sabemos del peso y la responsabilidad que es tener este escudo en el pecho”

Atlético Nacional inició su pretemporada con más dudas que certezas, debido a que hay una división entre los hinchas y los dirigentes actuales del club, la hinchada ha elevado una protesta por las decisiones deportivas que estos últimos han tomado en los últimos meses. Sin duda alguna, será un semestre sin grises, veremos el inicio o evolución de un gran proyecto o, de nuevo, un fracaso total de todas las partes involucradas.

Una apuesta de Paulo Autuori

El director técnico Paulo Autuori, ha dejado en claro que las jóvenes promesas del club van a tener un rol importante en el equipo, por lo menos en el primer semestre del año; además de completar la nómina con canteranos, al equipo han llegado jugadores en posiciones clave y que, según el entrenador, son los que necesita para acompañar a los jóvenes.

El defensa Juan Felipe Aguirre, antioqueño y canterano del club, regresó al equipo de sus amores después de su paso por el fútbol mexicano y uruguayo donde ganó mucha experiencia que espera le sirva para figurar y ser un referente en el verde de la montaña.

“Todos sabemos el peso y la responsabilidad que es portar este escudo en el pecho, yo entiendo la situación actual del equipo y la hinchada por los resultados, tenemos en mente que en Atlético Nacional es ganar o ganar”, inició Aguirre.

En cuanto a la idea de juego del técnico y lo que han trabajado durante la pretemporada, el defensa respondió: “Su idea de juego es hacer siempre presión alta como un equipo grande, un bloque alto, teniendo muchas referencias y juego rápido, con mucha agresividad en todo momento”.

Nacional jugará su segundo amistoso de la pretemporada, primero ante su hinchada, el próximo sábado 14 de enero en la 'Noche Verdolaga' ante Alianza Lima de Perú. Un compromiso que tiene como objetivo presentar a todo el equipo junto con los refuerzos, que enfrentará la Liga BetPlay y la Copa CONMEBOL Libertadores.

“Los que hemos llegados nos hemos acoplado muy bien a lo que el profesor quiere, esperamos que el sábado y cuando inicie el torneo poder aplicar todo lo que nos ha enseñado”, respondió Juan Felipe acerca del amistoso del próximo sábado.

Aguirre conoce lo que es Atlético Nacional, gran parte de su formación la realizó en la institución, pero no debutó a nivel profesional, ahora en su regreso comentó: “Yo siempre le oraba a Dios que cuando me llegara la oportunidad de estar en Nacional quería estar preparado y su voluntad fue que tuviera que salir a otros equipos para llegar con más experiencia, jerarquía y roce internacional”.

“Siempre creí en mis condiciones y que se me iba a dar la oportunidad, para Dios no hay nada imposible, desde pequeño que subía a la sede y veía a los profesionales sabía que se me iba a dar. La voy a aprovechar y quiero es ganar títulos en Atlético Nacional”, añadió.

“Yo creo que todavía estoy en shock”, comentó el defensa sobre su primer día de regreso a Nacional. Además, dijo que nunca se había imaginado que el club fuera hasta el exterior con la intención de tenerlo de nuevo en sus filas.

“Yo disfruto todo, me acuerdo cuando subía en el bus a la sede, cuando me sentaba a mirar los entrenamientos, los regaños del profe Osorio y todo esto es para disfrutarlo; uno día a día entrenando con Cristian Zapata, Dorlan Pabón, Maturana, Higuita, personas que uno tiene como referentes es un sueño”, continuó el defensor.

Dentro de las cinco contrataciones que ha hecho Atlético Nacional, tres son defensas centrales: Cristian Zapata, Sergio Mosquera y Juan Felipe Aguirre. En cuanto a la competencia por ganarse la titularidad, el defensa dijo: “Obviamente yo quiero ser titular, ser un referente en la línea defensiva; en lo personal siempre quiero aprender de todos, soy una persona que constantemente está aprendiendo de los demás y en un equipo grande se sabe que todos pueden jugar en cualquier momento”.

“La mentalidad del colombiano es muy pobre, en México y Uruguay usted ve mucha escasez de todo, en cuanto a las canchas, salarios, lo que presta el equipo para uno y ellos siempre son con una mentalidad de salir adelante, luchar cada balón, hoy encuentran un Felipe que ha sabido absorber todo eso y que quiere ser un ejemplo para los demás”, respondió el defensa de la experiencia que obtuvo en el fútbol internacional.

De esta manera, el defensor de 26 años finalizó su intervención a los medios de comunicación y queda a la espera la actuación de él con el equipo en el amistoso del próximo sábado ante Alianza Lima en el estadio Atanasio Girardot.