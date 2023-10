Ever Valencia, un 'león' de ataque

Independiente Santa Fe logró rescatar un empate frente al Atlético Bucaramanga, a los leones les sigue costando sacar los tres puntos de visitante, y sin un juego muy vistoso en ocasiones sacan un empate, en está ocasión bastante valioso pues los mantiene en la quinta posición de la clasificación.

Sin embargo hay individualidades que se destacan dentro de la plantilla cardenal, frente a Bucaramanga lo fue el mediocampista Ever Valencia con complicidad de Hugo Rodallega, los dos entraron en el segundo tiempo y a Santa Fe se le vio una cara distinta al menos de lo que se mostró en el primer tiempo sin emociones.

La figura: Ever Valencia

El mediocampista entró a revolucionar al menos el ataque del equipo cardenal, no es la primera vez que Valencia se destaca en los partidos siendo el "salvavidas" del juego pobre que muestra Independiente Santa Fe, el villavicense busca asegurar un puesto en la titular pues siempre que entra desde el banco los leones se vuelven mas propositivos.

Ever Valencia entró al minuto 45 en reemplazo de Enrique Serje junto a Hugo Rodallega, que fue su aliado en el segundo tiempo, durante el partido el mediocampista buscó espacios para que el ataque cardenal fuera más determinante arriba, sin embargo hubo muchas impresiones a la hora de definir.

Valencia siguió insistiendo y presionando en el área rival, las individualidades en el equipo cardenal marcan la diferencia y de allí nació rápidamente el empate para Santa Fe; en la construcción de una jugada desde un costado derecho, Valencia aprovechó para meter un centro en el área rival y allí llegó Iván Scarpeta para anotar el gol del empate.

La jugada y el gol se le atribuyen casi que el 90% al mediocampista cardenal porque desde que entró buscó con insistencia darle una mejor cara al ataque de Independiente Santa Fe y es allí donde el equipo se arriesga mucho más a atacar.

Después del empate, Independiente Santa Fe tuvo oportunidad de ganar el partido por medio de Rodallega quien fue el que más lo intentó, pero no encontró la fortuna pues fue muy impreciso; sin embargo Santa Fe no renunció a seguir presionando, proponiendo y atacando en el segundo tiempo, con Ever Valencia en la cancha el equipo capitalino demuestra que puede ser mejor a lo poco y nada que muestra en la primera parte, sin embargo para Hubert Boderth es mejor opción que ingrese en el segundo tiempo para apagar incendios que se generan en los primeros tiempos.