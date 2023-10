Néstor Lorenzo: “En el momento en que mejor estábamos nos empatan y nos queda un sinsabor”

La Selección Colombia recibió a la Selección de Uruguay por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el resultado del encuentro fue 2-2. El primer gol del encuentro lo marcó James Rodríguez al 35’, Mathías Olivera anotó el empate parcial para los uruguayos al 47’, recién empezado el segundo tiempo. 5 minutos después, en el 52’, Mateus Uribe marcó el segundo tanto de la tricolor y fue hasta el minuto 91 que, luego de una falta cometida por el arquero Camilo Vargas que dio a su expulsión por doble amarilla, Darwin Núñez marcó el gol de tiro penal para rescatar un punto en territorio colombiano.

El argentino Néstor Lorenzo lamentó el resultado y dijo que le queda un sinsabor, pues considera que cuando Colombia estaba para marcar el tercer gol llegó el empate de los uruguayos: "Fue un partido muy disputado y difícil. En el primer tiempo pensamos en hacer una superioridad numérica en el centro del campo y por momentos se dio, pero por momentos no salimos a tiempo y nos llegaron unas cuantas veces. Hubo imprecisiones en los pases y en la recuperación, lo que no nos permitía estar en el campo rival como nos gusta”, expresó.

Colombia se fue al entretiempo con la ventaja en el marcador, pero duró tan solo dos minutos de la parte complementaria: "Vino el empate tras una pelota parada y enseguida retomamos el partido que, prácticamente, fue todo nuestro. En el momento en que mejor estábamos para hacer el tercer gol, nos empatan y nos queda un poco de sinsabor. Fue demasiado costo para una pelota que no tenía que ser tan peligrosa", aseguró.

Uno de los puntos positivos que dejó el encuentro fue el rendimiento de James Rodriguez, jugador del São Paulo de Brasil. Fue el partido de reconciliación con la hinchada, pues su presencia en la convocatoria y en la titularidad era muy discutida por lo que no tiene muchos minutos en su club y sus actuaciones no venían siendo las mejores. Hoy, en un partido contra un rival complicado, mostró en los 80 minutos que jugó todo su buen fútbol dentro de la cancha: “James cada vez está mejor. Está recuperando su nivel. Fuimos viendo su desarrollo con el proceso del equipo para ver cuánta participación le dábamos en cada cotejo. Hoy hizo un buen partido”, expresó.

El técnico de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, también destacó el nivel del '10' colombiano: "Es un jugador con antecedentes, virtudes y recursos conocido por todos. Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en São Paulo, no era como el que demostró en el partido de hoy donde pudo destacarse. No es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista, pero sí el hecho de que recién está retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma que le permita mostrar sus virtudes".

El lado opuesto del buen nivel mostrado por James Rodriguez fue el de Luiz Díaz, que no tuvo su mejor partido y que desperdició una opción clara para marcar gol pero la desperdició. Ante esto, el técnico Lorenzo, respaldó al jugador del Liverpool en la rueda de prensa y dijo: "Luis entrega todo, con alma y vida para la Selección Colombia. No tuvo la suerte de marcar, pero son cosas que pasan. Seguramente, pronto va a marcar y va a hacer muchísimos goles en la selección".

Durante el partido se vio en ocasiones que Uruguay pasaba sin mucha complicación la marca defensiva que fue compuesta por Santiago Arias, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez y Frank Fabra. Frente a este cuestionamiento Lorenzo mencionó que era la primera vez que jugaban juntos como bloque, pero que son jugadores que vienen siendo parte del proceso y del grupo: "Hay algunos desajustes en la desorganización o en la salida, pero creo que hicieron un buen partido", afirmó.

El lado autocrítico y el agradecimiento al hincha

“Lo que no me gustó fueron las imprecisiones, cada vez que pasábamos a campo rival no controlábamos bien la pelota o hacíamos un mal pase, de esa manera nos costó progresar. Lo que me gustó fueron los últimos minutos del primer tiempo y casi todo el segundo cuando sometimos a Uruguay y generamos muchas opciones de gol. El equipo hizo un gran partido”, añadió Lorenzo, sobre el balance general del encuentro.

Para culminar la rueda de prensa, Néstor Lorenzo agradeció a la hinchada por el acompañamiento que tuvo la selección en el Estadio Metropolitano de Barranquilla: "La gente es maravillosa, nos emociona y esperamos que nosotros los emocionemos a ellos. Desgraciadamente, no le pudimos dar el triunfo, pero hicimos todo lo posible", declaró.

El próximo partido de la Selección Colombia será el martes 17 de octubre a las 6:30 p.m. cuando visite a Ecuador en la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.