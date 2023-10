Néstor Lorenzo: “Los muchachos hicieron un gran partido; merecimos un poco más”

La Selección Colombia visitó a la Selección de Ecuador por la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el resultado del encuentro fue 0-0.

El partido transcurrió con grandes oportunidades cafeteras para abrir el marcador como el penal que atajó el arquero ecuatoriano Moisés Ramírez, tras el remate de Luis Díaz, y solo unos minutos después el gol de cabeza de Carlos Cuesta que finalmente fue invalidado por fuera de juego de Borré, que a criterio del árbitro y después de haber sido llamado por el VAR decidió que incidió en la jugada.

Con este resultado Colombia llega a seis puntos y se ubica en la quinta posición por detrás de Venezuela, Brasil y Uruguay con siete puntos y Argentina con puntaje perfecto 12.

Las impresiones de Álvaro Monero y Néstor Lorenzo

Al ser preguntado por el juego directo y solidez defensiva Montero dijo:

“De cierta manera es lo que intentamos los arqueros del grupo independiente del que le toque brindar seguridad a nuestro grupo, partir del cero y colocando a disposición del grupo esa condición física y cualidades que tiene cada uno para tener esa base sólida”.

Con respecto al planteo y al juego directo, el entrenador Nestor Lorenzo comentó:

“Las mejores jugadas llegaron elaboradas cuando pudimos salir con dos o tres toques, preparamos el equipo para que defienda bien en zona baja, para que mantengamos la posesión un poco más larga en zona media y darnos tiempo a subir a los lateral-volante, en zona ofensiva hicimos buen partido, nos pasó un poco como con Uruguay inseguridades desde la salida, pero después los muchachos se tranquilizaron e hicieron un gran partido".

A esto, el adiestrador argentino agregó: “No me sorprende lo difícil que es sumar de tres en la eliminatoria, para nosotros fue una doble fecha muy accidentada por las bajas y demás, pero me quedo con la sensación que merecimos más en el global de los dos partidos, estoy conforme con lo que hicieron los muchachos y con lo que viene”.

Álvaro Montero destacó el liderazgo y jerarquía de James Rodríguez como uno de los comandantes del grupo: “Te incita a tener personalidad para lo que esta Colombia, para competir de muy buena manera".

Por su parte, el director técnico de la selección colombiana comentó que: “Yerson Mosquera tiene muy buenas cualidades jugo de tercer central, es un chico joven y con buen futuro tuvo su oportunidad y la aprovecho; respecto a James no me sorprende su buen nivel, se lo que ama la selección y el compromiso que tiene, lo supimos llevar y me genera mucha satisfacción que este recuperando su mejor nivel”.

Álvaro Montero: "Sumar siempre está bien el equipo siempre juega para ganar en una eliminatoria tan complicada, pero queda la sensación que pudimos sumar más generáramos muchas situaciones para hacer gol".

Al ser preguntado si al equipo le falto tranquilidad para definir las opciones que tuvieron Néstor Lorenzo, dijo: “Son jugadores de primer nivel, ya van a llegar los goles. 'Lucho' la que quedo dos centímetros adelantado definió con una tranquilidad y una categoría impresionante pero bueno ya está, tenemos la suerte que hasta cambiando de sistema las opciones de gol llegan, los cambios respondieron bien, estoy conforme”.

Néstor Lorenzo: "En algún momento dije que perdimos cuatro puntos; los jugadores saben que siempre salimos a ganar, la satisfacción es que el grupo responde y que han hecho un gran partido, hoy se plantaron y jugaron y merecieron ganar, no es que estoy conforme con el empate si no con la actuación del equipo".

El próximo partido de la Selección Colombia será el jueves 16 de Noviembre a las 7:00 p.m. cuando reciba a Brasil en la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial de 2026.