Finaliza la liga y finalizan contratos en La Equidad

Tras un mal año para La Equidad desde los resultados, fueron varios jugadores los que no estuvieron a la altura de las exigencias del equipo y por eso mismo se da su salida de la institución, se trata de los siguientes jugadores:

Jhon Altamiranda

Lateral derecho que llegó a La Equidad para la temporada 2023, con los aseguradores solo estuvo presente en tres partidos en el segundo semestre de 2023, siendo titular en dos de estos y en el tercero entrando apenas un minuto, Altamiranda durante su actuación en el segundo semestre no tuvo tarjetas amarillas, no tuvo tarjetas rojas, no anotó goles y tampoco logró asistir en ninguna ocasión.

Yesid Díaz

Díaz se desempeña en la posición de mediocampista central, llegó a La Equidad para la temporada 2023 y en el segundo semestre con los aseguradores no tuvo su mejor desempeño, pues de 20 partidos que disputó La Equidad por Liga, Díaz solo estuvo presente en siete de estos y tan solo en uno fue titular, vio la tarjeta amarilla en una ocasión y no logró anotar goles ni tampoco dar asistencias.

Alejandro Prieto

Lateral izquierdo o defensor central uruguayo llegó al equipo capitalino a inicios de 2023 luego de su paso por el Club Sud América de la segunda división de Uruguay, en el segundo semestre con La Equidad no tuvo su mejor desempeño, pues de 20 partidos disputados solo estuvo presente en seis de estos y siendo titular en tan solo uno, vio una tarjeta amarilla a lo largo del campeonato y no logró anotar goles ni dar asistencias durante los seis partidos por Liga en los que logró estar.

Yóiver González

González es defensor central y estuvo ligado al elenco asegurador desde inicios de 2022 tras llegar desde el Club Once Caldas, con los dirigidos por Alexis García en el segundo semestre de 2023 logró disputar ocho compromisos, siendo titular en siete de estos, vio la cartulina amarilla dos veces y durante su actuación en el segundo semestre no logró anotar goles ni tampoco logró dar asistencias.

Jorge Luis Ramos

Ramos se desempeña en la posición de centro delantero y llegó a La Equidad para sustituir la falta de gol que era la materia pendiente de los dirigidos por Alexis García, pero Jorge Ramos no logró cumplir las expectativas, pues de 20 partidos que disputó La Equidad por Liga en el segundo semestre de 2023, solo estuvo presente en nueve de estos, siendo titular en apenas cuatro, además tuvo una tarjeta amarilla y vio la tarjeta roja en una ocasión y a pesar de ser centro delantero no logró anotar goles en el segundo semestre con la Equidad ni tampoco dar asistencias.

EL Club Deportivo La Equidad Seguros dio a conocer que estos jugadores no continuaban en la institución a través de un comunicado en el cual expresan su agradecimientos hacía los futbolistas durante el tiempo que permanecieron en la institución.