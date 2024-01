Daniel Mantilla: "Nunca me quise ir de Nacional"

Atlético Nacional avanza en la pretemporada que desarrolla en la sede de Guarne en el oriente antioqueño. En la primera semana de entrenamientos se han visto las caras nuevas y una de ellas es la del conocido Daniel Mantilla.

Mantilla junto a Bernardo Espinosa, Joan Castro, Edwin Torres y Carlos Sierra son los elementos confirmados por el verdolaga y los que precisamente trabajan en doble jornada para lograr ponerse a punto de cara al inicio de la Liga BetPlay 2024-1.

La pretemporada tiene su pico más importante en el amistoso previsto para el 14 de enero, ante Universitario de Deportes en Miami, compromiso que servirá de fogueo de cara al inicio liguero y además importante para ver el nivel de hombres que llaman la atención como lo es el talentoso extremo.

Lo primero que destacó Daniel Mantilla en rueda de prensa fue un breve análisis de su primer paso por Nacional: "La verdad que fue un año en el cual el primer semestre tuve bastante participación (...) fue un año complicado que no tuvimos la oportunidad de clasificar a los cuadrangulares". Además habló de su vida profesional por fuera de Nacional: "Tener la posibilidad de tener otros técnicos siempre te va a enseñar no solo en los partidos sino también en el día a día, en el entrenamiento. Siento que de cada técnico uno siempre aprende algo".

Tuvo también una palabras para hablar de su experiencia en Necaxa: "En el equipo no habían jugadores de mucha experiencia pero de todo se aprende. México, una cultura totalmente diferente un equipo en el cual no venía bien y obviamente uno llega con esa responsabilidad de aportar de querer sumar y bueno tuve la oportunidad de estar con con el profe Abel que fue el que que me dio la oportunidad de ir y la verdad aprendí muchísimo de él".

El extremo habló de su compromiso en su segunda etapa con el Rey de Copas: "Cuando uno llega a una institución como esta, el compromiso y la entrega siempre tiene que ser la misma tanto en el 2022 como en este tiempo, es un equipo que no tiene los jugadores experimentados como los tuvimos en el 2022, pero siento que todos los compañeros que estamos este año han venido a lo largo del año pasado sumando muchos minutos"

También tuvo unas palabras para hablar de una nómina que está plagada de jugadores jóvenes y talentosos: "Son jugadores jóvenes pero que uno también les aprende el día a día a ellos, a los más experimentados, a los profes y siento que hay un gran grupo joven pero con muchas ganas de triunfar, de soñar, y estamos con esa ilusión de poder conseguir todo lo que lo que podamos este año".

Las sensaciones que despertó en Mantilla el regreso a Guarne, las expresó de la siguiente manera: "El estar acá y el ya haber estado obviamente fue un año lindo, tuvimos la oportunidad de salir campeones, tuve muchas experiencias lindas con mis compañeros, con mi familia, con los hinchas que también me hicieron sentir ese ese cariño, entonces nunca me quise ir de acá y bueno cuando se me da la oportunidad de volver pues obviamente la felicidad con mi familia (...) Ahora cada entrenamiento conociendo esa idea del profe que la verdad que que trabaja muy bien y que nos exige siempre al máximo. Siento que va a ser un gran año en los cuales me tengo que entregar al 100 y ganarme un puesto en el equipo" finalizó Mantilla.