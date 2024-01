Joan Castro: "Lo importante aquí es salir campeón"

Aparte de la posición de volante de primera línea, el lateral derecho era un sector de preocupación en Atlético Nacional desde la lesión de Andrés Felipe Román, pero ahora se da la llegada de Joan Castro quién no solo puede jugar en esa posición sino en algunas otras más, pero el propio protagonista dejó su declaración sobre en qué otros sectores del campo se puede desempeñar: "La polifuncionalidad es algo que a mí me ha facilitado la llegada aquí a Nacional y creo que en lo que quiere el profe ha sido muy importante porque puedo jugar de lateral o de volante, hasta de central también puedo jugar, entonces es algo que me tiene también muy tranquilo".

Atlético Nacional por su historia y todo lo que lo rodea se ha posicionado como uno de los equipos más grandes en Colombia y un Club muy respetado en el continente, por lo que llegar a la institución en un gran reto para cualquier jugador, Joan Castro habló sobre qué expectativas tiene luego de que llegara a vestir la gloriosa camiseta verde y blanca: "Las expectativas mías son claramente quedar campeón con el Equipo, hacer un gran trabajo en todos los torneos que tenemos que competir y lo importante aquí es salir campeón".

A pesar de manejar distintas posiciones dentro del terreno de juego y hacerlo de muy buena manera en todas, el jugador de fútbol siempre se siente más cómodo en ciertos sectores del campo, Castro se refirió sobre en qué parte de campo se siente mejor para desarrollar su juego: "En Equidad estuve jugando el semestre pasado casi todo de lateral derecho, entonces creo que en esa posición es donde me he sentido más cómodo".

El verde de Antioquia empezó a trabajar desde la primera semana de Enero con miras a ponerse a punto e iniciar de la mejor manera las competencias que tiene en el primer semestre de 2024 como lo son la Copa Libertadores en fases previas y la Liga colombiana, para esto va a tener un partido amistoso el próximo Domingo 14 de Enero frente a Universitario de Perú en la ciudad de Miami Estados Unidos, este será a las 6:00 p.m. hora colombiana, luego de disputar dicho encuentro, volverá al territorio nacional y seguirá su puesta a punto para el primer compromiso oficial que será frente a Alianza Petrolera en el marco de la fecha uno de la Liga BetPlay DIMAYOR 2024-I.