¿De 'león' a 'escarlata'? Hugo Rodallega confirmó su futuro

En medio de la pretemporada que desarrolla Independiente Santa Fe los rumores del fichaje de Hugo Rodallega al América de Cali tomaron fuerza la semana pasada con las declaraciones de Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro escarlata donde manifestó el interés de contar con el atacante de 38 años.

Así las cosas, declaró en una entrevista para ‘Zona Libre de Humo’ que “No es imposible y no está descartado. No hay cosas imposibles si no hombres incapaces, queremos traerlo”. Puntualizó.

Cabe señalar que no es la primera vez que América pretende incorporar a ‘Hugol’, pues a principios de 2023 su llegada era inminente, sin embargo, no terminó de convencer al entrenador de ese entonces, Alexandre Guimarães. La novela continuó en noviembre del mismo año, en medio de la inconformidad por el fracaso deportivo de Santa Fe Rodallega no cerró las posibilidades de llegar a un nuevo equipo, no obstante, decidió quedarse en el ‘Primer Campeón’ tras la conformación de un plantel competitivo.

Además, en el arranque de este 2024 lleva 3 goles en tres partidos (amistosos).

Ahora bien, el ex delantero de la Selección Colombia desmintió las especulaciones de un posible fichaje al elenco vallecaucano por medio de una entrevista realizada por el periodista Rafael Cifuentes y una aficionada del club, la cual fue publicada en todas las plataformas digitales de Santa Fe.

¡Que no insistaaaan 🙄📞🚫!



Hay Hugoool para rato...



Disfruta de un nuevo episodio de 𝙐𝙣𝙖 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣... @Rafa_Cifuentes 🎙️y Elena, una fiel abonada del León 🦁.



Mira aquí el contenido 👉 https://t.co/n83CFUnQAc pic.twitter.com/QAsGCB1B0L — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 16, 2024

“Soy una persona agradecida, soy agradecido con la institución, mis compañeros y el hincha, que desde un principio manifestando el apoyo”.

Así, confirmó que seguirá en Santa Fe pese a las ofertas que tuvo y las conversaciones que llegó a mantener con otros clubes.