El equipo de Peirano goza de un gran momento futbolístico y logra su quinta victoria de manera consecutiva, los de la capital del país han logrado mantener un alto lo que les permite pensar en clasificar a la siguiente instancia de la Liga BetPlay Dimayor 2024–I.

Al director técnico le preguntaron por el replanteo del equipo de cara al segundo tiempo a lo que dijo: “Lo que replantemos fue eso, no quedarnos en los tres centrales con una sola referencia de área, sino salir hacia los costados y subir a los carrileros a la altura de Juan Pablo y de Torres. Eso fue lo que mencioné en el segundo tiempo y cuando robamos la pelota en la mitad de la cancha cuidar ese primer pase y segundo el rival es un equipo que te coloca muchos jugadores en ofensiva” y añadió: “El partido iba a ser de la misma manera que fue el primero, muy parejo y con muchos duelos”.

Así mismo al técnico se le preguntó por las expulsiones recibidas en los últimos compromisos, recordemos que la fecha pasada el león sufrió dos expulsiones y en este partido una: “No podemos dar esas ventajas, no quedé conforme en ese sentido. Hay veces que de cierta manera pueden ser justificadas en algo particular, pero todas se pueden haber evitado y es algo que hoy lo supimos sortear otra vez, pero seguramente más adelante nos pueda condenar algún partido”.

Respecto al momento que atraviesa el primer campeón de Colombia le preguntaron sobre su conformidad, pero no total satisfacción: “Conforme con la manera y con los comportamientos que estamos teniendo en los partidos. Algo que nosotros tenemos muy presente es que cada partido es una historia diferente, no todos los partidos se presentan igual, hay partidos que pudimos manejar un poco más la pelota, un poco más de posesión y otros partidos como en el caso de hoy, se atacaron mucho más los espacios”.

Igualmente agregó, “para nosotros la dinámica de juego es eso, es saber resolver las situaciones que se están presentando y tomar las mejores decisiones, para eso trabajamos, para tener la pelota y cuando no la tenemos también saber resolver”.

Cuatro victorias al hilo y la pregunta es de qué manera se enfrentará el partido de la próxima fecha frente a Deportes Tolima, un partido que puede valer el liderato de la liga: “El partido que viene es un partido de tu a tu, mano a mano. Dos equipos muy similares en muchos aspectos, donde el que haga las cosas mejor en el ataque se lleva el resultado. Ese partido va a ser de los más físicos, de los más parejos, un equipo que trabaja bien la posesión que tiene bloques” y finalizó diciendo: “Pensar en nosotros como hacemos siempre y tomar la referencia del rival, ir por todo, es así no hay otra manera”.

¿Las estadísticas y los números son relevantes para Peirano? El técnico uruguayo respondió: "Son una referencia, no me domina el número, a mí no me domina el número. Yo miro otros aspectos, otros comportamientos, sí los observo y los tengo como una referencia, pero no es que tenga tanto número y me fue mejor en el partido por si o por no, me parece que el fútbol pasa no solamente por los números si no por las sensaciones también”.

Dejando así claro más adelante que para el estratega es importante el cómo está el futbolista y también esos detalles que no son medibles.