El Medellín viene de cuatro partidos con unos resultados muy positivos. Esto llega después de un inicio de torneo muy regular donde, en cuatro juegos por fuera de casa, no sumó ni un solo punto y recibió 13 goles en contra, sin poder anotar ninguno a favor.

Medellín, en la fecha 9 recibiendo a Deportivo Pasto, logró una importante victoria por la mínima diferencia y tres días más tarde tuvo una mejoría en su juego y venció a Águilas 1-0 en condición de local.

Estos dos resultados lo acercaron al grupo de los ocho y le dieron un envión anímico para visitar en doble oportunidad al Deportes Tolima. El prime juego válido por el repechaje para acceder a fase de grupos de la Copa sudamericana, donde el partido terminó 0-0 y el equipo de Arias venció por penales 2-4 a su rival. El segundo encuentro, cuatro días después fue correspondiente a la Fecha 11 de la Liga y el rojo paisa logró rescatar un empate 2-2 y venir con un par de resultados favorables a su ciudad.

Alfredo Arias palpita la previa ante Once Caldas

“sin duda los resultados siempre ayudan a que se tenga un mejor ánimo, nos sirvió mucha la convivencia en Ibagué”, Mencionó Arias, a la pregunta de como encontraba al grupo anímicamente para enfrentar al Once Caldas.

Cuando se le habla al técnico sobre los aspectos técnicos y tácticos que mostró Medellín en Ibagué, el D.T. menciona que “hay que aprovechar esos buenos momentos que tuvimos y corregir los malos, porque tuvimos malos también. Jugamos ante un rival que nos exigió bastante y eso nos debe dar confianza”.

A la hora de hablar sobre el próximo rival del poderoso el profesor Arias mencionó algunas cosas positivas sobre su rival: “De Once Caldas sé que viene haciendo un buen campeonato, que tiene jugadores muy importantes en diferentes partes del campo de juego y que respeto mucho a su cuerpo técnico”.

Al seguir analizando el encuentro frente al equipo que hace las veces de local en Manizales, Alfredo menciona ya lo que debe hacer el equipo que el dirige: “Nosotros debemos preocuparnos por lo que haremos, de que podemos manifestar en cancha, para llevar a ese rival a donde queremos llevarlo, ponerlo en una posición de defensa”.

Anexó además un comentario sobre la concentración que tiene el equipo en los inicios de los partidos, “La atención de anotar y no recibir gol demasiado pronto, que nos volvió a suceder en el partido anterior, ósea que es algo que aun no corregimos del todo y como algo principal, es afianzar el juego cuando tenemos la pelota, entre eso tomar mejores decisiones”.

“Nosotros queremos entrar a los ocho, aunque en este momento está muy difícil, dado que hay muchos aspirantes a ello, entonces otra vez mi mensaje a mis jugadores, no conseguimos nada, tenemos que mejorar mucho todavía”, mencionó Arias en medio de la rueda de prensa.

Al momento de recibir una pregunta sobre Yairo Moreno, que se encuentra lesionado y es considerado el mejor jugador del equipo: “Yairo es un jugador importante para el equipo, pero a la hora de competir por un puesto, es uno más, por lo menos es mi consideración (..) ahora perdió un poco el ritmo con esta parada que tuvo”.

Cuando se le pidió un mensaje para la hincha, el profesor Alfredo Arias dijo lo siguiente: “La invitación siempre esta abierta para todos nuestros hinchas, lo que no quiero es hacerla por obligación jamás, porque el hincha sabe cuando debe acompañar (...) porque el hincha tiene un rol importantísimo, pero es un rol diferente y mis respetos para ellos, si deciden ir o no ir, ellos saben si se puede o no, es difícil llegar a fin de mes y comprar una boleta o una hora que no es sencilla para asistir y es de valientes acompañar un equipo que lo está haciendo mal”.