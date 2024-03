Si hay una hinchada en el fútbol colombiano que tiene el sufrimiento como parte de su ADN esa es la de Independiente Santa Fe. Los aficionados albirrojos sabemos de sobra lo que es apretar y parir hasta el final para luego celebrar a rabiar los triunfos y los grandes logros o entristecernos, por un tiempo, con las derrotas y fracasos.

Una de las virtudes que tiene la parcial santafereña es la de sobreponerse con pundonor, garra y corazón a las adveridades. Tantos años de espera por la séptima estrella en el escudo no apagaron la pasión y el sentimiento hacia los colores rojo y blanco. Y vaya si después llegarían las más jugosas recompensas. Las malas campañas, en medio del 'guayabo', fortalecen el amor al escudo y los buenos momentos generan la satisfacción de saber que todo valió la pena y que es un orgullo ser hincha del primer campeón.

La 'manada' regresó masivamente a casa

Los años recientes no han sido buenos para Santa Fe. Los resultados no han acompañado, las decisiones dirigenciales han sido, en su mayoría, desacertadas, fracasos deportivos en Liga (con excepción de 2022-II) y en los torneos internacionales en los que se ha participado. Sin embargo, el hincha siempre ha estado; ha mostrado su inconformismo, ha protestado pacíficamente, ha exigido, pero el promedio de asistencia al estadio no ha sido malo en medio de la adversidad.

Después de un 2023 para el olvido en el que el equipo quedó fuera de los ocho en los dos semestres (cosa que no ocurría desde 2006), a la hinchada santafereña le hicieron este año una seña de querer mejorar, de conformar un equipo más competitivo, con jugadores de experiencia y categoría, de dar un manejo atractivo a las redes sociales de la institución y la afición se 'volcó' a acompañar masivamente. Se abonaron 9000 personas y en los partidos de Liga se ha tenido un maravilloso promedio de asistencia al Estadio 'El Campín'.

Este sábado se disputó el partido contra Deportes Tolima por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2024-I y el marco en el máximo escenario deportivo de la capital fue espectacular. Asistieron, entre abonados y los que compraron boleta, 29.829 espectadores, que sumados a los niños (tenían ingreso gratis), congregaron a más de 30.000 santafereños que con mucha alegría, bombas, cánticos y una pasión sin igual, alentamos de principio a fin al león con ese optimismo que por estos días nos invade.

No se logró el triunfo. El juego concluyó empatado 1-1, pero los hinchas salimos tranquilos porque este Santa Fe mantiene la actitud, el corazón, la entrega y buscó hasta el final quedarse con los tres puntos. Y es que este semestre se respira un ambiente distinto. Hay unión de grupo y un idilio hermoso entre Santa Fe y la afición. Se volvió a sentir ese entusiasmo, esa felicidad de asitir al estadio, los cardenales tenemos la Fe, la Santa Fe, de que se logren cosas importantes y los jugadores en cancha lo dejan todo y en el camerino lucen como una gran familia.

Hugo Rodallega compartiendo con hinchas luego del partido ante Tolima. Foto: Ana María García

No sabemos como termine el semestre para el rojo, pero lo cierto que esta hinchada sufrida, aguerrida y luchadora volvió a saborear las mieles del optimismo, a sentir que se tiene con que dar la pelea y que queden atrás los malos momentos recientes para retornar a la senda victoriosa y exitosa por la que el expreso siempre debe transitar.