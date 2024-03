Atlético Nacional no la pasa bien en la actual edición de la Liga, pero ante dos victorias consecutivas, está nuevamente peleando por clasificar a solo dos puntos del último clasificado, Juan José Arias dejó sus impresiones sobre los puntos claves para lograr la victoria ante Jaguares: "Por la situación en la que estamos se debe estar tranquilo para jugar, veíamos que el gol no iba a llegar, pero tuvimos la tranquilidad de seguir insistiendo, gracias a Dios se dieron las cosas, pudimos ganar y sumamos varias posiciones en la tabla que es lo que queremos".

El campeonato colombiano en la edición 2024-I está bastante apretado, pues Nacional llegó a estar en la casilla número 20, pero tras ganar dos partidos, llegó a estar en la décima posición, Juan José Arias dejó el mensaje para la hinchada y como visualiza el panorama de una posible clasificación a la siguiente instancia:

"Este campeonato creo que se va a definir en el última fecha prácticamente, hay en juego dos, quizá tres puestos y son muchos los equipos que están hay peleando, no tenemos margen de error y por eso necesitamos el apoyo de la gente, que los rivales vengan acá y sientan que los vamos a someter, no solo desde lo futbolístico, si no también ellos, la hinchada desde las tribunas, todos los partidos nos jugamos una final y eso es lo que nosotros estamos apuntando, pasar a los ocho", aseguró Juan José Arias.

Pablo Repetto lleva cuatro partido al frente del equipo, pero ya parece haber cambios significativos desde distintos aspectos como la tenencia de la pelota o el ánimo del equipo, Juan José Arias dejó sus impresiones sobre los cambios que ha podido percibir con el nuevo cuerpo técnico y lo que falta por mejorar: "En poco tiempo se han visto cosas positivas, estamos teniendo cada vez posesiones más largas, estamos utilizando mejor las bandas, llevamos poco tiempo con el profe, pero se van viendo cosas, falta mucho por mejorar, por trabajar, pero se ha mejorado de alguna manera".