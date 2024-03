Desde la llegada del nuevo estratega a las toldas verdolagas, Atlético Nacional parece haber encontrado una base que de a poco parece irse consolidando, a tal punto que van dos partidos consecutivos con los mismos once inicialistas y jugando gran parte de ambos compromisos, Pablo Repetto entrenador al servicio de Atlético Nacional dejó su impresión sobre la continuidad y el planteamiento de los partidos repitiendo varios jugadores:

"A mí me gusta mantener una estructura de equipo, no quiere decir que vamos a seguir jugando con los mismos once porque hay diferentes circunstancias que te hacen cambiar, rendimientos, expulsiones, lesiones, vamos evaluando, pero yo creo que para que un equipo pueda tener un buen funcionamiento necesita de la repetición o de una base", aseguró Pablo Repetto.

Atlético Nacional tenía claras muestras de falta de definición y eso le estaba costando para ganar los partidos, pero ahora ya lleva tres partidos consecutivos marcando gol y dos consecutivos sumando de a tres, Pablo Repetto dejó sus sensaciones sobre si ya ve mejoría en el grupo: "El equipo en estos dos últimos partidos ha mejorado más, son pocas muestras para decir que hoy hemos tenido una gran mejoría, pero si hemos mejorado en aspectos anímicos, en la parte de la intensidad y de buscar jugar en campo rival".

Agustín Álvarez Wallace es uno de los jugadores que llegó a Atlético Nacional para la presente temporada, pero desde entonces no ha tenido tan buenas presentaciones como se esperaba, ahora con la llegada de Pablo Repetto es titular indiscutido y justamente el entrenador verdolaga dejó su impresión sobre el volante uruguayo: "Álvarez es un jugador que tiene un recorrido importante, nos da por su característica pase, tiene buen pase hacia adelante, en aporta en salida, esas son las características de él".

Atlético Nacional había perdido ese ímpetu de ser protagonista e imponer su idea sin importar el rival; una de las cosas en las que ha trabajado el nuevo entrenador es en volver a ser protagonista, justamente Pablo Repetto dejó sus sensaciones sobre esa idea que se está intentando plasmar: "Es lo que intentamos como equipo grande, buscamos independientemente del rival que el equipo juegue en campo rival y busque desde el primer minuto con intensidad el gol y a partir de eso el resultado".