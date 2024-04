Independiente Santa Fe Femenino recibió a La Equidad Seguros Femenino para dar cierre a la fecha cinco de la Liga Femenina en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín', encuentro que terminó en tablas y cero goles.

Para el técnico venezolano Omar Ramírez,, quedó un sin sabor del empate ante Equidad, pues su equipo pudo conseguir el triunfo: "En el fútbol una de las cosas más difíciles que hay es crear ocasiones y más en nuestro estilo que es un juego asociativo, tuvimos oportunidades que no pudimos concretar, pero el equipo ha venido creciendo, quedas con el sabor que pudiste ganarlo, en casa y retomar la victoria en casa, pero no pudo ser en esta ocasión, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando", comentó el técnico.

Sobre el juego de la jugador Gloria Villamayor el técnico indicó: "Gloria viene trabajando, viene mejorando en lo físico, tiene un poco más de adaptación, las pocas intervenciones que tuvo lo hizo de la mejor manera. Es una jugadora que nos va aportar con su experiencia y está agarrando el ritmo de juego".

Omar Ramírez, que se ha caracterizado por ser un técnico que poco habla de los arbitrajes, en el juego ante Equidad no pudo dejar pasar el tema por alto, "La árbitra lamentándolo mucho deja mucho que desear, muy pocas veces hablo del arbitraje porque eso es muy relativo, uno con las emociones y desde la raya muchas veces se equivoca, pero hoy el árbitra nos amonestó por quejarnos, por decir que juguemos, por todo amarilla, mientras el equipo rival todo el tiempo dio "pata", perdonen la expresión, cuántas amarillas tuvieron. Hay que tocar eso porque daña un trabajo no solo mío, daña un espectáculo, daña al rival, hay que decirlo porque el fútbol femenino ha venido creciendo, pero las árbitras no y hay que tener mucho cuidado con eso", puntualizó Ramírez.

El venezolano rescató la actitud de su equipo: "me gustó la actitud del equipo, me gustó como asumimos el segundo tiempo, fuimos un poco más agresivos, nos concentramos más en el partido. En el primer tiempo María Camila tiene una clara, pero en el segundo tiempo tuvimos dos, tres claras donde pudimos marcar, luego cambiamos el esquema que casi no pasa, pero no habíamos jugado con una línea de tres y el equipo lo asimiló bien, el equipo respondió bien", comentó.

Ante esto también indició que "El Campín tiene algo, el santafereño tiene algo, el santafereño no aplaude por aplaudir, aplaudieron porque sintieron que las chicas buscaron el partido y a mí me agrada cuando veo las graderías, yo solo les digo que estaos trabajando, que es un equipo joven que viene creciendo y agradecer por su apoyo siempre", concretó Omar.

Para finalizar el técnico cardenal habló sobre el próximo rival, "Es un partido duro no solo por la cancha, es de noche gracias a Dios, pero es que tenemos bajas muy sensibles, se me van cuatro o cinco jugadoras a la Selección Sub 20; se me va Yessica, Michel para la Selección de Venezuela, se me va María Camila para Selección de mayores, las lesiones de Lucero, de María Morales, es un buen reto y tenemos que asumirlo, vamos a buscar el partido e intentarlo ganar", concluyó Ramírez.