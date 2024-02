Independiente Santa Fe cayó abultadamente en la segunda fecha de la Liga BetPlay Femenina. Se encontraron con un Nacional efectivo y organizado que logró aprovechar los errores del rival, el equipo paisa se estreno con victoria ya que en la primera fecha descanso.

Omar Ramírez junto a la jugadora Cristina Motta rindieron declaraciones luego de esta derrota, al DT venezolano se le noto molesto e inconforme del resultado, si embargo dejó claro que él era el único responsable del resultado. Aquí sus declaraciones.

“Estos partidos se definen por detalles, dos goles a balón parado, la diferencia del partido fue Yoreli Rincón marcó la pausa y los tiempos. El marcador es mucho y lo que más me avergüenza es que fue delante de nuestra gente, les pido unas sinceras disculpas porque sé que ellos creen en las leonas” afirmó el DT cardenal respecto a lo que pudo causar la derrota y de paso pidió disculpas a la hinchada.

Agregó hablando sobre las primeras veces que siempre le ha sido esquiva en los inicios del campeonato en casa:“Esto hasta ahora comienza, yo no he podido superar ese primer partido en 'El Campin' de cada Liga siempre lo pierdo, tampoco esperaba ese resultado, pero esto no es como comienza si no como termina”

A Omar Ramirez se le vio afectado por la derrota y habló vsobre lo que se viene para Santa Fe y como afronta esta derrota: “Luego hay que analizar con tranquilidad, ahorita con la cabeza en caliente no es bueno para hacer un análisis claro y profundo. Pero aquí el responsable soy yo, el encargado de los resultados soy yo, yo lo asumo con toda sinceridad y honestidad, ahorita saldrán los detractores míos que he tenido siempre, cada vez que pierdo porque aparte de que tienen que esperar mucho tiempo, yo me quedo con las personas que aplaudieron a las chicas al final”

“A mi me pueden liquidar no pasa nada, tal vez mi familia es la afectada no importa yo lo hablo, pero a las jugadoras que lo han dado todo, al proyecto que es nuevo… esto me motiva y me compromete más” finalizó así la intervención.

“Santa Fe es un equipo grande, no es para cualquiera siempre la presión está, las jugadoras lo saben. Ahorita hay que descansar y recuperar la confianza, haremos todo para cambiar esta historia”respondió Ramírez respecto a la fecha de descanso que tendran las leonas en la tercera fecha del campeonato.

Finalizó Omar Ramirez la rueda de prensa hablando sobre la falta de algunas jugadoras que aún no se incorporan al equipo por por lesiones, Selección Colombia y demás: “Nosotros jugamos un partido con la Selección Colombia que estoy casi seguro que es mejor que Nacional y tuvimos la personalidad suficiente, es paciencia, recuerden que no tenemos a María Camila, Natalia Gaitán, Heidy Mosquera y las extranjeras. Tranquilidad esto hasta ahora comienza, siempre hay cosas que mejorar. Pero tener una jugadora como Yoreli Rincón marca mucho la diferencia, yo la dirigí y es la mejor jugadora que yo he dirigido”