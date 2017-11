Previa Deportivo Pasto vs Envigado: primer paso hacia la Sudamericana

Google Plus

Previa Deportivo Pasto vs Envigado.

Este partido, es válido por la fecha 15, pero fue suspendido por el paro de pilotos de Avianca, razón por la cual Envigado FC no pudo llegar a la capital nariñense. Sin embargo, se re estructuró el calendario y durante esta fecha FIFA, el encuentro se podrá reponer.

Por parte del equipo local se encuentra en decimosexta posición con 18 puntos, ganándole 2-1 a Once Caldas en la misma cancha el 6 de este mes. La única manera de clasificar a los play-offs es ganar todos los tres partidos que le quedan y esperar resultados que le favorezcan de los equipos rivales. Por lo tanto, no es un objetivo que esté latente. Cerrará la Liga con Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano.

Tras ganar ante Once Caldas, el club nariñense también se salvó del descenso y revivió para ganar un cupo de Copa Sudamericana. Para llegar a este torneo internacional tiene que ganar los dos juegos aplazados, contra Envigado FC y Atlético Huila, para así llegar a 60 puntos. Además, Jaguares no debe clasificar a los play-offs y Equidad y Deportes Tolima (ya clasificados) no deben hacer más del puntaje que haga Pasto.

Envigado FC pasa por un mal momento también en la tabla. Está en la decimo cuarta posición con 22 puntos. Su último partido también fue de visitante, empató sin goles ante Tigres FC. Finalizará el campeonato contra Patriotas en el Estadio Polideportivo Sur. No se ve comprometido ni en descenso ni en reclasificación. Un semestre para el olvido.

Desde el 2005, se registran 21 encuentros entre Deportivo Pasto y Envigado, de los cuales once se ha llevado la escuadra 'volcánica', cinco el equipo 'naranja' y otros cinco empates. El partido más reciente fue en abril del presente año, con victoria de Deportivo Pasto 2-1 en el Polideportivo Sur. Las anotaciones del club pastuso fueron de Yamilson Rivera y Wilfrido De La Rosa, mientras que el único gol de Envigado fue de Joseph Cox.