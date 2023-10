Deportivo Pasto llegó a su sexta derrota en la Liga 2023-II

Deportivo Pasto volvió a dejar puntos en el camino hacia la clasificación. Cayó 1-0 visitando a La Equidad en el estadio 'El Campín' de Bogotá por la fecha 16 de la Liga 2023-II. Al igual que en la fecha pasada, el partido se condicionó por una expulsión en contra de los visitantes. Esta vez el sancionado fue Edward López.

Con esta derrota, los volcánicos se mantienen con 20 unidades. A pesar de tener chances matemáticas para terminar en los ocho primeros, el nivel de juego es preocupante de cara a los últimos cuatro partidos del año.

Bajos rendimientos individuales

Casi finalizando el campeonato, se esperaba que muchos jugadores estuviesen a punto físicamente para pelearle un puesto a los titulares habituales. Sin embargo, Flabio Torres no tiene muchas cartas en el banco de suplentes. Por dar un ejemplo, el capitán Camilo Ayala es la herramienta que, en teoría, tiene el técnico para armar una primera línea de tres volantes en los segundos tiempos, con el fin de sostener el balón y manejar el partido. Pero luego, lo que ocurre es que se desdibuja la formación, retroceden tarde y aumenta la cantidad de faltas en el mediocampo. También existen casos como el de Gustavo Britos o Jown Cardona, que vinieron para ser titulares, se les exige un nivel para estar en los once iniciales... Y al final, resultaron siendo decepcionantes en su rendimiento futbolístico.

Hay excepciones como Yilson Rosales, que siempre rinde como central o lateral derecho y es un comodín para el equipo. También se podría incluir a Johan Campaña, que entra a dar un aire arriba y cada vez se le mira más conectado con el juego.

Ahora sí, hablando de los jugadores titulares, hay un rendimiento físico paupérrimo. Aunque el sistema de Flabio no ha cambiado con respecto al semestre anterior, los extremos, y en especial Edward López, no son los mismos que generaban tanto peligro en contraataques. Lo mismo ocurre en los laterales... El equipo sufre cuando se le ataca por las bandas y luego no hay una buena proyección en ataque. Ni Israel Alba, ni Cristian Mafla han estado a la altura para competir.

Israel Alba durante el cotejo contra Equidad. Foto: Deportivo Pasto.

Expulsiones condicionantes

A esto se suman las expulsiones injustificadas. De los últimos cuatro partidos, en tres Deportivo Pasto ha quedado con 10 jugadores en cancha.

🫣 Insólita la expulsión de Edwar López. Primero mete un taco y tira el balón fuera para no permitirle al jugador de Equidad reanudar rápido. Luego le reclama a Ortega por su primera amarilla, le muestran la segunda y adiós. Se queda Pasto con 10 jugadores #LaLigaxWIN pic.twitter.com/trywKp27Mg — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) October 8, 2023

Más allá de las maneras en que los jugadores fueron expulsados, lo cierto es que en los dos últimos encuentros, los volcánicos fueron sumamente perjudicados desde el juego. Luego de quedar diezmados, los rivales se adelantaron al marcador. Así se expresó Flabio Torres respecto a este tema en la rueda de prensa más reciente:

Partidos restantes

Deportivo Pasto deberá enfrentar a Unión Magdalena (siguiente fecha) e Independiente Medellín en el Estadio Departamental Libertad, mientras que visitará a Jaguares en Montería y cerrará la presente liga contra Envigado. Es un calendario asequible en comparación a sus competidores directos por la clasificación, pero deberá empezar a sumar de a tres puntos nuevamente para llegar vivos a la última fecha. El nivel de juego se podrá replantear el próximo año. Hoy por hoy, están obligados a ganar bajo cualquier circunstancia.