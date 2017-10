Ricardo Pérez: "No estamos pensando en el descenso"

Ricardo Pérez quiere que Once Caldas juegue bien siempre. Foto: Lapatria.com

Los jugadores del Once Caldas de Manizales se encuentran concentrados en cuerpo, mente y alma para obtener con buen fútbol un triunfo necesario, ya que en el 2018 podrían estar a pocos puntos del descenso, ante estás posibles situaciones, un personaje ha dado su punto de vista, él es Ricardo 'Chicho' Pérez, considerado la mano derecha del director técnico, Francisco Maturana.

"Hemos entrenado partido a partido para ganar, es cierto que en muchos no se han dado las cosas, pero nos preparamos para triunfar. Aquí no nos gusta que el equipo juege bien por ratos, queremos un Once Caldas que juege bien todo el tiempo, a veces no se puede lograr, pero queremos que de a poco se logre un buen fútbol, con goles, que dure de 75 a 90 minutos", declaró Pérez ante los medios de comunicación de Manizales.

Ricardo Pérez, les replicó a los periodistas, que hablaron del tema espinoso del descenso en el 2018, porque han sido tres años en los que el club albo ha decaido en su accionar y en su fútbol: "No estamos pensando en el descenso, nadie en el equipo y mucho menos los jugadores han mencionado la palabra descenso o ir a la B. Aquí vamos por los 12 de 12 para batallar por los cuartos de final."

El aliado de Maturana complementó su argumento, al afirmar que los caldenses solo dependen de si mismos, "primero hay que ganar estas finales que tenemos que enfrentar, porque de lo contrario ya habrá que pensar en el 2018, pero nunca en el descenso, o en perder, porque acá vamos por grandes cosas".

Actualmente, el Once Caldas esta por fuera de los ocho clasificados con 17 punto, una diferencia de gol de -5 y una obligación clara de golear en uno o varios compromisos. Lograr 12 unidades para llegar a 29 puntos; solo de esta manera el panorama se podría despejar para un equipo herido, que quiere, como dice su eslogán, "Juntos por el retorno a la grandeza" .