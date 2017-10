Previa Once Caldas vs. Envigado: similares realidades, mismas necesidades

Once Caldas recibirá el día de mañana, en el Palogrande, al Envigado FC, en partido correspondiente a la décimo-séptima fecha del segundo semestre de la Líga Águila.

El conjunto 'albo', viene de perder 2-0 ante Millonarios, en Bogotá; por su parte, el conjunto antioqueño, llega a este partido tras perder en su casa 2-1, ante el Atlético Huila.

Complicada la situación para Maturana

El equipo de Manizales se encuentra sumergido en una profunda crisis, tanto en su rendimiento, como en sus resultados; tanto así, que si hoy acabara el torneo, estaría a tan solo 6 puntos del descenso directo. El ambiente en la capital de Caldas se vuelve un poco insoportable para Maturana y para su cuerpo técnico, pues los hinchas del equipo y los medios de la ciudad, en su mayoría, piden la salida del dirigente chocoano.

Tomada de: @oncecaldas

Estas opiniones, no están muy alejadas de lo que es el presente del equipo y su andar en lo que va del torneo; jugados 16 partidos, tan sólo suma 17 puntos, con un balance de 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas.

La propuesta del equipo, aparece por tramos de los partidos, pero bien es sabido, que los encuentros duran noventa minutos y hay que tener un rendimiento regular para poder sacar buenos resultados. Contra Nacional se empezó bien, pero no se materializaron las oportunidades creadas; contra Millonarios sí se generó muy poco y fue pobre la actuación del 'blanco'.

Aún con la pobre cosecha de puntos hasta ahora, se tiene la posibilidad de clasificar a la ronda de 'play-offs'; si se hacen los 12 puntos restantes y se dan algunos resultados, se puede aspirar a una milagrosa clasificación.

"Si queremos meternos a los ocho, tenemos que hacer 12 de 12, pero que matemáticamente se puede, se puede". Ricardo ‘chicho’ Pérez.

“Es obligación mañana contra Envigado, contra Huila, contra Pasto y terminar contra Cortuluá, es obligación, si queremos meternos a los ocho tenemos que hacer 12 de 12, pero que matemáticamente se puede, se puede, por eso cuando me dicen que eliminado me duele y no me estoy haciendo ilusiones en el aire, estoy diciendo simplemente que con 29 puntos se puede entrar”, dijo el asistente técnico, Ricardo ‘chicho’ Pérez.

Once Caldas se encuentra en la décimo-quinta posición, con 17 unidades, como ya lo habíamos dicho.

Presente 'naranja'

La actualidad que vive el equipo visitante, no es muy diferente a la de su rival de turno. En el último partido disputado, ante el Huila, se les escapó el empate en la jugada final, es por eso, que el equipo esta semana realizó trabajos extensos de defensa y de espacio reducido, también se entrenó la definición y la finalización de las jugadas, para poder mejorar en esos aspectos de cara al partido de mañana.

Tomada de: @EnvigadoFC

Los dirigidos por Rubén Darío Bedoya, han tenido un rendimiento también irregular a lo largo del torneo, con 5 victorias, 2 empates y 8 derrotas; tienen un partido aplazado, como visitante, ante el Pasto. Ocupa la casilla 14 en la tabla.

Al igual que su próximo rival, el Once Caldas, deberá ganar los 5 partidos que tiene por delante y esperar resultados, para así esperar una clasificación que se ve un poco lejana.

Convocados y posibles nóminas titulares

ONCE CALDAS

Tomada de: @oncecaldas

Posible XI: Jose Fernando Cuadrado; David Gómez, Masco Acosta, Davinson Monsalve, Gilberto García; Jerry Ortiz, Faber Cañaveral, Julian Guillermo, Johan Arango; Ernesto Álvarez y Edder Farías.

ENVIGADO FC

Tomada de: @EnvigadoFC

POSIBLE XI: Santiago Londoño; Yosimar Quiñones, Oliver Fula, Daniel Londoño, Cristian Arrieta; Iván Rojas, George Saunders, Neyder Moreno, Yeison Guzmán; Gerardo Giménez y Joseph Cox.