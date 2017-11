Francisco Maturana: "No renuncié, la directiva decidió acabar el proceso"

Once Caldas buscará técnico antes de enero de 2018. Foto: Pulzo.com

El hasta hoy director técnico del Once Caldas, Francisco Maturana, habló de sus consideraciones sobre su salida del equipo, pero no profundizó acerca del tema futbolístico; no habló del descenso que estará cerca del club de Manizales para el 2018, solo dijo que este deporte es lo que le inspirá a seguir dando todo. A a continuación, las breves declaraciones de quien obtuvo la Copa América de 2001 con la selección Colombia.

"No tengo nada que decir sobre ningún jugador, pero dejo claro que vine a dar lo mejor, lo intenté y no pude, ya que esta nómina no era la base que yo construí, pero me aferré a ella para lograr cosas buenas que no se pudieron concretar. Yo puse a los jugadores que más rendían, a los que según mi criterio, daban la talla para lograr victorias", afirmo el exdirector técnico, Francisco Maturana, en su última rueda de prensa

Lo curioso estuvo en la siguiente frase del entrenador chocoano: "en mi paso por Manizales, aprendí vocabulario, aprendí la palabra payola", esto deja mucho para la interpretación de la opinión pública, ya que se conoce 'la payola' como un soborno o coima que se cobra a un artísta, en el caso de la radio por pasar muchas veces su sencillo o sus canciones, en el caso se fútbol se han producido escandalos porque hay entrenadores que ejercen este tipo de actos bochornosos. Cabe decir que aquí no se acusa a nadie, pero es preciso informar al lector un poco acerca de la payola como un posible delito.

"Me voy agradecido con la gente de Manizales, aquí encontré apoyo, sentí lo maravillosa que es la gente de esta ciudad que se merece lo mejor, me voy un poco triste por no haber construido algo grande, porque yo no renuncio a los proyectos, a mi me echaron, me cesaron, se terminó todo y debo aceptarlos con gallardía, pero siempre me llevaré los mejores recuerdos, aprendí mucho, gracias a todos", agregó Francisco Maturana.

El fin de la era Maturana se veía venir, ahora será Juan Carlos Henao, mítico arquero de la Copa Libertadores del 2004, quien se encargará de la dirección técnica del Once Caldas, hasta que la directiva lo vea conveniente y defina el nuevo timonel del equipo 'albo'. Contra Cortuluá tendrá mucho para evaluar en mundo del 'blanco blanco', que la podría ver oscura con el descenso, si hace una campaña similar el próximo año. Al termino de este artículo sonaban rumores de Javier Álvarez pero nada concreto pero si de cambios se trata todo lo que llegue a traer triunfos y goles es esperado por el hincha albo.