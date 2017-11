Google Plus

Once Caldas vs Cortuluá: un partido con mucho por definir.

Después de la salida del técnico Francisco Maturana, el equipo de Manizales quiere terminar la Liga Águila- ll con un buen resultado de cara al descenso del próximo año.

El técnico encargado del equipo 'albo' Herney Duque dijo hoy en conferencia de prensa: "Ha sido una semana muy corta para trabajar y hemos trabajado transiciones defensa ataque y defensa alta", a esto se refirió el técnico encargado del grupo, cuando se le preguntó por el trabajo realizado en la semana después de la salida del estratega chocoano, también definió la nómina para el partido de este sábado.

José Fernando Cuadrado, Gilberto 'Alcatraz' Garcia, Miguel Nazarit, Davinsón Monsalve, David Gómez; Julian Guillermo, Faber Cañaveral, Sergio López, Jerry Ortiz, Elkin Soto y Edder Farías.

El jugador Marcos Acosta, no podrá actuar con el Once Caldas, porque salió expulsado en el partido contra el Atlético Huila, válido por la fecha 18 de la Liga Águila, por eso en su reemplazo jugará el juvenil Miguel Nazarit, que vuelve después de no ser tenido en cuenta por el anterior cuerpo técnico, en cabeza del señor Francisco Maturana.

En esta semana previa al partido con el equipo del Valle, el jugador Johan Arango reincidió en problemas de disciplina y por eso no es tenido en cuenta por el director técnico Herney Duque, en su lugar jugará Jerry Ortiz.

El ambiente en la ciudad con el Once Caldas, no es el mejor, los malos resultados y la malas decisiones administrativas tienen un panorama bastante oscuro para el 'albo' de cara al 2018, pues de no sumar en la fecha 20 el conjunto de Manizales podría comenzar último de cara al descenso en 2018.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Nestor Otero llega al partido en Manizales con altas posibilidades de descender, el equipo `corazón' se juega la permanencia con América, Jaguares y Bucaramanga, los dirigidos por el 'matemático' están conscientes de que el empate en la fecha 20 no les sirve. Para permanecer en la Liga Águila el equipo del Valle debe ganar en la ciudad de Manizales.