Jhon Giraldo, el paisa más cardenal

Jhon trabaja el hierro forjado, en su taller hay un rincón especial para su Santa Fe del alma. | Foto; Sebastián Areiza- VAVEL Colombia

Cerca a sus seis décadas, desde el 75 cuando Santa Fe conquistó su sexta estrella ante Independiente Medellín, este 'paisa' de pura cepa quiso seguir su corazón y se enamoró del león. Durante 37 años esperó para celebrar, ahora no se cambia por nadie. 'Santafecito' como lo conocen en su pueblo, Sonsón Antioquia, don Jhon Giraldo le guarda el más profundo cariño al equipo 'cardenal' como si fuera oriundo de la capital colombiana.

Su taller en medio de elementos para soldar, tornos, mesas para ensamblar y mucho hierro, Jhon Giraldo me muestra su 'altar cardenal', su motocicleta llamada "la santafereña", también su decena de medallas y reconocimientos que tuvo cuando era un central de peso, como lo fue Jorge Balbis o como lo es ahora William Tesillo. Sus afiches cargados de títulos y la foto con su coterráneo, el 'montañero' Luis Carlos Arias, son varios de sus tesoros que con tanto cariño colecciona.

"La afición por Santa Fe me llegó desde muy pequeño, mi papá era hincha de Nacional y quería que fuera de su equipo o del DIM. No me llenaba ninguno, hasta que pude ver la final del año 1975 donde ganó Santa Fe y quedé enamorado de esa manera de jugar", expresó emocionado Jhon quien no se pierde un solo partido del equipo 'albirrojo'.

Giraldo no se pierde un solo partido del 'cardenal' cuando juega en Antioquia, hace poco estuvo en Rionegro ante Águilas y aunque cayó, siempre se emociona cada vez que ver jugar al nueve veces campeón colombiano.

"Yo voy a Medellín cuando juega Santa Fe, me la pongo al escondido. Una vez en el Atanasio hizo gol el equipo y lo grité con el alma, luego la gente me miraba con asombro", contó Jhon en medio de risas, sabe que es una persona especial por su amor por el fútbol y el 'expreso rojo'.

"Cuando voy a Bogotá me siento muy bien, con los míos. Allá hablo con hinchas y les parecía una novedad, me felicitaban".

Para los hinchas hay momentos estelares y otros en los que quedan recuerdos dolorosos, Giraldo narró ambos. "Uno de los momentos más tristes fue la final del 2005, muy doloroso perder en Medellín, estaba muy solo. Pero la vida nos recompensó con el título del 2012, esperé 37 años para volver a quedar campeón. Todos los amigos me felicitaron, pasé muy bueno con mi familia".

A pesar de vivir en un municipio donde Nacional y Medellín se lleva la mayoría, este 'cardenal antioqueño' ha sabido seguir adelante. "Me he aguantado burlas, pero acá en el pueblo yo saco mi bandera y ando con la camiseta, tanto que me dicen 'santafecito'. Eso me da mucha alegría".

Recordando su pasado juvenil, Jhon dijo que "cuando estaba estudiando veían raro que fuera de Santa Fe, yo los molestaba mucho y les decía que me gustaba el uniforme, los jugadores. Siempre seré cardenal".

Jhon quien tiene tres hijos, dos mujeres y un hombre, las hijas siguieron su legado y son cardenales, su hijo optó por el DIM. Además, sus hermanos son del Cali y Nacional, su mamá le gusta Millonarios. En fin, en su casa tiene "media Liga", pero todos son pendientes de Jhon quien le celebran todas sus alegrías alrededor de su querido Santa Fe.