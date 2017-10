Gregorio Pérez "El primer tiempo fue de ellos"

Foto: Futbolete.com

Gregorio Pérez fue enfático durante la rueda de prensa, aceptando las habilidades del rival, pero también habló sobre las oportunidades que vuelven a tener jugadores como Humberto Osorio Botello, Víctor Giraldo, Juan Daniel Roa, jugadores que venían sin jugar debido a las lesiones que los tuvo por meses fuera de las canchas. Así como de las opciones a nuevos jugadores como es la del juvenil Duvier Mosquera.

"En la segunda parte, nosotros salimos más arriba a tratar de recuperar el balón, en no dejar crecer como en el primer tiempo a Junior, de neutralizarlos y de ahí buscar los espacios con la velocidad de Plata, la entrada del juvenil Mosquera y bueno emparejamos el partido, nunca acostumbro hablar del rival, pero logramos un triunfo que al final fue con 10 hombres" fueron las primeras palabras de Gregorio Pérez en la Rueda de Prensa.

Para Gregorio Pérez cae bien el triunfo ante Junior y sobretodo después del trabajo realizado para recuperar el juego a pesar de jugar con solo 10 hombres y que sin duda alguna cae bien al grupo, pues los capitalinos ya contaban con más de 20 días sin jugar, tiempo que sirvió para recuperar a varios de los jugadores lesionados.

"Todos están en conocimiento que tuvimos muchísimas lesiones y pusimos a Botello con 9 meses sin jugar, a Giraldo 2 meses sin jugar, Roa un mes y medio sin jugar y eso se paga ante un gran equipo como este, porque yo no me confundo y no soy demagogo, no dejo de reconocer que nosotros le ganamos a un gran equipo, que para mí tiene serias aspiraciones de lograr cosas grandes en el futuro como la Copa Sudamericana", afirmó Gregorio.

Igualmente para Pérez es claro que la variante realizada durante el segundo tiempo le dio más frescura y potencia al cuadro "Cardenal", cambio que logró inquietar al rival y que hoy en Barranquilla para alegría de los santafereños salió y se logró un triunfo valioso ante el "Favorito" Junior.

"Nosotros teníamos más metros para salir y era lo que pretendíamos, salir a pelear en el cuarto de la cancha del rival, y nos salió, a veces sale, a veces no sale y hoy se dio el triunfo de esa forma", concluyó Gregorio.

Ante la pregunta sobre ¿Cómo un equipo sin jugar pudo doblegar a Junior?, Gregorio dio a entender el respeto que él y sus dirigidos tienen ante sus rivales y reconoce el juego y trabajo que tiene Junior con su cuerpo técnico.

"No dejamos de reconocer el plantel y el trabajo que tiene Junior, con su cuerpo técnico, pero bueno la actitud que tiene el equipo, más allá que pueda jugar bien, regular o mal, es algo para resaltar y esa disciplina táctica que llegamos nosotros, la hemos impuesto producto de las características individuales que tiene el componente del plantel, más allá de las lesiones graves que hemos tenido, pero todo nos alimenta de optimismo, de seguir, de mucha fe, estamos clasificados dentro de los ocho, pero ya estamos pensando en el próximo partido para seguir sumando", enfatizó Pérez.

Pérez reconoce que su grupo tiene entrega, actitud y ganas que sin tener un fútbol sutil y quizás sin gustar mucho, el fútbol de Santa Fe es productivo. "Para mí eso es el fútbol, más allá porque siempre tratamos de crecer y de ser muchos más de lo que podemos, esa es nuestra aspiración". Puntualizó el uruguayo.

Hoy Santa Fe demostró la fortaleza que tiene el grupo, siendo un equipo fuerte y con identidad en su juego, logrando vencer a un fuerte Junior que ha demostrado superioridad en su casa y en la Liga, pero que hoy lograron controlar los capitalinos.

Con los tres puntos sumados en Barranquilla, Santa Fe llega a 34 unidades y se ubica en el segundo lugar, detrás de Nacional, pero con un partido menos. Juego con el que se pondrá al día el próximo miércoles 25 de octubre por la fecha 15 de la Liga Águila, cuando reciba al Deportes Tolima en el "Coloso de la 57".