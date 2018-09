Éider Arévalo conquistó Londres

El marchista colombiano Éider Arévalo obtuvo este domingo el segundo título mundial para Colombia en la prueba de marcha. Arévalo ganó la prueba de 20 km en el mundial de Londres 2017. En esta prueba, el oro anterior lo obtuvo Luis Fernando López en Daegu-2011, tras la descalificación por dopaje de los atletas rusos Valeri Borchin y Vladimir Kanaikin, oro y plata de la prueba.

El bogotano Arévalo en el último kilómetro dejo atrás al ruso Sergei Shirobokov, y con un tiempo de 1 hora, 18minutos y 53 segundos ganaba la prueba. El cafetero entró a la meta con la bandera de Colombia en el cuello y celebrando el cuarto oro mundial seguido para el país.

El tiempo empleado por Arévalo, quedo como récord nacional para la prueba de marcha de 20 kilómetros.

El podio fue completado por el brasilero Caio Bonfim, quien llego 17 segundos después del vencedor.

La historia del atletismo queda marcada para nuestro país, es la sexta medalla en los últimos cuatro mundiales. Además, es el cuarto oro sumado al concedido a López, así como, los títulos mundiales obtenidos por Caterine Ibargüen en salto triple en Moscú 2013 y Pekín 2015.

Arévalo al finalizar la prueba manifestó: "Hoy me convertí en el rey de Inglaterra. Gracias a Dios estaba conectado para la medalla. No me lo creo. No me creo que sea campeón del mundo. Doy gracias a Dios por este triunfo. Trabajamos mucho para esto. Debo esto a mi país, a mi familia, que siempre me ha apoyado. No puedo con la alegría".

El capitalino afirma que su objetivo es lograr una medalla olímpica en las próximas justas.

Resultados finales (Marcha 20 Kms)

1. É. Arévalo (Colombia) ORO- 1h, 18m y 53 sgs.

2. S. Shirobokov (Rusia) PLATA- 1h, 18m y 55 sgs.

3. C. Bonfim (Brasil) BRONCE- 1h, 19m y 7 sgs.