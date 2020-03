Listos los cinco enfrentamientos de la serie entre Colombia y Argentina por Copa Davis

Colombia y Argentina ya saben cuál será su camino hacia la élite del mundo del tenis. Los dos combinados estuvieron presentes este jueves en lo que fue la realización del sorteo que dirimió cómo se confeccionarán los cinco partidos que hacen parte de una de las 12 eliminatorias de play-offs de la Davis Cup By Rakuten Madrid Finals, la copa mundial del tenis.

Pasado el mediodía de este jueves, con presencia de representantes de la Federación Internacional de Tenis ITF y las dos delegaciones, se supo que estos serán los cinco partidos del cuarto enfrentamiento entre colombianos y argentinos por la máxima competición por equipos en el mundo del tenis.

Viernes 6 de marzo:

Sábado 7 de marzo:

*Los dos últimos enfrentamientos, se llevarán a cabo siempre y cuando uno de los dos equipos no se haya impuesto por 3-0 en el global de partidos luego de disputarse el de dobles.

Además, antes de jugarse los partidos los jugadores pueden ser sujetos a ser sustituídos por decisión de sus capitanes, Alejandro Falla y Gastón Gaudio.

En el primer día, los partidos pondrán a enfrentarse a las raquetas N°1 y 2° de su respectivo equipo en su primer partido. Así las cosas, este viernes Daniel Galán, la primer raqueta colombiana (148° del mundo) jugará ante Leonardo Mayer, la que en el equipo es la segunda (118°).

Este será el primer enfrentamiento que tengan ambos jugadores en sus carreras. Galán viene de caer en la segunda ronda clasificatoria del ATP 500 de Acaplulco, mientras que el argentino hizo lo propio perdiendo en primera ronda del ATP 250 de Santiago de Chile, ante el brasileño Thiago Monteiro.

Luego será el turno para que el jugador mejor ranqueado en la historia de Colombia, Santiago Giraldo, protagonice el segundo partido de la serie ante Juan Ignacio Londero. En este caso, juegan el N°2 de Colombia en la actualidad (292° del mundo) ante el que al menos en esta serie es la principal raqueta argentina (63° del mundo), ya que los dos jugadores argentinos que lo superan en el ranking ATP, Diego Schwartzman y Guido Pella están ausentes por lesiones.

Este es el tercer enfrentamiento entre los dos jugadores. Solo han tenido partidos en torneos menores del circuito profesional, como los challengers de Bogotá y Guayaquil, con victorias del colombiano.

La segunda jornada abrirá con el partido de dobles, con la presencia de los mejores del mundo. Robert Farah y Juan Sebastián Cabal harán gala de su condición de ser los N°1 del mundo del ranking ATP de dobles por primera vez de forma oficial en Colombia, cuando se enfrenten a la dupla argentina conformada por Horacio Zeballos y Maximiliano González.

El Colombian Power ya sabe lo que es enfrentarse estos dos rivales, y en partidos decisivos. En el ATP 250 de Eastbourne de 2019, lograron vencerlos en la final, consiguiendo así su tercer título del año hasta el momento, antes de encumbrarse en el olimpo del tenis al vencer un par de semanas más tarde, el torneo que todo jugador de tenis quiere jugar y ganar: Wimbledon.

De seguir la igualdad, se jugará un cuarto partido, y de llegar las cosas al máximo punto de tensión, se necesitará de un quinto y definitivo punto que defina de una vez por todas si Colombia, o Argentina, el ganador de la Copa Davis en 2016, sean los que se clasifiquen a las finales de Madrid.

Aquí se invertirá el orden con el que se inicia el viernes, y los enfrentamientos de sencillos serán entre las raquetas líderes, y luego entre las número dos de cada equipo. Si se necesita, y siempre y cuando no haya alteraciones en la decisión de los capitanes ​​​​​​​Falla y Gaudio a la hora de alinear a sus fichas, serán Galán vs Londero, los N°1, y luego Giraldo vs Mayer, los N°2.

