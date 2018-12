El lockout no tiene fin

Nuevo capítulo en esta novela sin fin en la la que se ha convertido el lockout. Dos días seguidos de reuniones parecían que iban a finalizar con el acuerdo que todo el mundo espera, más cuando el ex directivo de los Knicks y Jazz, Dave Checketts, hombre cercano al Comisionado Stern, anunciaba en una radio de Salt Lake City que se había llegado a un acuerdo. Pero nada más lejos de la realidad. Las dos partes comparecían en el día de ayer por separado y anunciaban que las negociaciones habían fracasado nuevamente.

El Comisionado David Stern se presentó como ya ocurriera el pasado fin de semana ante los medios con tono amenazante y de ultimátum, declarando que "hemos hecho nuestra propuesta revisada, y no estamos pensando en hacer otra", añadiendo que "realmente no hay nada que negociar". Volvió a recordar que de no aceptar esta nueva propuesta antes del miércoles la NBA volverá a las condiciones de partida, como reclama el núcleo duro de los propietarios, encabezados entre otros por Michael Jordan, propietario de los Bobcats. Dentro de una propuesta en la que se hizo referencia a otros condicionantes como el tope salarial o la duración de los contratos, lo más destacable fue la opción que ofrece la NBA de comenzar la temporada a mediados de diciembre y con 72 partidos.

Derek Fisher, presidente del sindicato de jugadores, fue el primero en comparecer ante los medios y anunciar que la última oferta de la NBA "no era suficiente" y que "actualmente no es el momento para seguir". Billy Hunter, director ejecutivo del sindicato, añadió que "no es la mejor propuesta del mundo, pero tengo la obligación de presentarla a los miembros, y eso es lo que voy a hacer". Al igual que en el grupo de los propietarios, el sindicato de jugadores también tiene una parte más radical encabezada por Paul Pierce que aboga por disolver el sindicato y demandar a la NBA por violación de la ley antimonopolio, lo que alargaría sobremanera el proceso y casi acabaría con el campeonato esta temporada.

De entre los "otros 30 o 40 puntos" que dice Hunter siguen sin resolverse, los que causan mayor conflicto son los que tratan del límite de penalización y tope salarial, así como otras cuestiones como el límite a las excepciones, duración de los contratos o los acuerdos de traspaso y excepción.