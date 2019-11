San Antonio se queda con Splitter

Tiago Splitter continuará vistiendo la camiseta de los San Antonio Spurs, según informa Yahoo! Sports. El equipo texano ofrecerá un contrato de 4 años de duración a razón de 36 millones de dólares al jugador brasileño.

Splitter se convirtió en agente libre restringido hace unos días después de que los Spurs ejecutaran la qualifying offer. De ese modo, el ex de Baskonia y de Valencia tenía garantizado un contrato mínimo de 4.9 millones por año. Sin embargo, Portland se interesó por el jugador por lo que los Spurs han tenido que ofrecer un contrato alto.

