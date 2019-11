Eric Bledsoe y Caron Butler jugarán en Phoenix; JJ Redick y Jared Dudley, a Clippers

Será el primer traspaso a tres bandas del verano. Phoenix Suns recibirán a Eric Bledsoe y Caron Butler y Los Ángeles Clippers a JJ Redick y Jared Dudley. Por su parte Milwaukee, facilitando la contratación de JJ Redick vía sign-and-trade, se llevarán dos futuras elecciones de segunda ronda en el Draft.

Eric Bledsoe and Caron Butler will go to the Suns, Jared Dudley and JJ Redick to the Clippers and 2 2nd-round picks to Bucks, sources tell Y