Richard Hamilton no seguirá en los Bulls

Richard Hamilton será cortado y abandonará los Bulls en los próximos días para convertirse en agente libre, según adelanta Ken Berger. El periodista de la CBS explicó en su cuenta de twitter que la franquicia de Chicago pretende deshacerse del jugador antes del 10 de julio para evitar tener que asumir los 5 millones de contrato que le restan por cobrar al escolta.

Rip Hamilton will soon be a costless agent as the Bulls will waive him rather than guarantee his $5 million salary for next season, source says.