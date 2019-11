Iguodala se decide por los Warriors

Andre Iguodala ha provocado un giro total en el mercado de traspasos. Con todo el mundo esperando la decisión de Howard, el periodista de Yahoo! Sports –Adrian Wojnarowski- ha anunciado que el exjugador de Sixers y Nuggets se ha decidido por los Warriors. El jugador firmará para las cuatro siguientes temporadas y cobrará un total de 48 millones de dólares. Además, tal y como afirma el mismo periodista, Iguodala habría renunciado a un contrato con los Nuggets por 52 millones y cuatro años.

Andre Igoudala has reached agreement with Golden State on a four year, $48 million deal with the Warriors, league source tells Y! Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) July 5, 2013

Denver offered Andre Iguodala a 4-year, $52M deal -- as well as 5-year scenarios -- before he accepted Warriors deal, sources tell Y! — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) July 5, 2013

Iguodala era uno de los jugadores más atractivos que había en el mercado de agentes libres. El campeón olímpico con el Drem Team en Londres 2012 promedió durante la temporada pasada 13 puntos, 5.3 rebotes y 5.4 asistencias. Iguodala podría haber ganado más dinero el año siguiente si los Kings no hubieran retirado su oferta de 56 millones por 4 años porque el jugador necesitaba tiempo para decidirse.

Los Jazz, implicados

Sin embargo, el movimiento de Golden State no se quedaría ahí. Los de Marck Jackson necesitaban espacio salarial para poder fichar a Iguodala. Para ello, enviarían a Brandon Rush, Richard Jefferson, Andris Biedrins y sus primeras rondas del Draft 2014 y 2017 además de alguna segunda ronda sin confirmar a Utah Jazz. A cambio recibirían a Kevin Murphy. Además, según apunta David Aldridge, para completar este traspaso los Warriors renuncian a los derechos de Jarret Jack y los Jazz, a los de Paul Millsap.

Trying to juggle a dozen things, but as others have reported, this is huge: GSW renounced rights to Jarrett Jack to do Utah deal. — David Aldridge (@daldridgetnt) July 5, 2013