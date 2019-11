Devin Harris vuelve a los Mavericks

Knicks y Bucks mostraron interés en el otrora All-Star. Sin embargo, la franquicia de Dallas ha acabado haciéndose con los servicios del jugador de la Universidad de Wisconsin por 3 años. El contrato le reportará un máximo de 9 millones según adelanta Marc Stein para el portal de ESPN.

Hearing Devin Harris is on his way back to Dallas. Mavericks and Harris are closing in on three-year, $9+ million deal