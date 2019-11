Andrei Kirilenko ha firmado un contrato con Brooklyn Nets, según el cual jugará dos años con la excepción mini-mid level, es decir, $3.1 millones al año. El jugador, que renunció a cobrar $10 millones la próxima temporada en Minnesota, contará con una player option al final de la temporada. Los Nets se hacen así con un refuerzo de lujo para su plantilla, uno de los mejores defensores en la posición de alero.

OK, let's try this one more time between main meal and coffee; Kirilenko has agreed 2 terms with Nets...two years at 3.1M. Second his option