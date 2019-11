Metta World Peace ficha por los Knicks

Los Knicks han llegado a un acuerdo con Metta World Peace por el cual el ex de los Lakers firmará un contrato por dos temporadas y 1.6$ millones por año, gracias al mini-mid level del que disponen los neoyorquinos. La noticia la adelantaba esta tarde el prestigioso periodista de Yahoo! Sports, Adrian Wojnarowski.

Metta World Peace has reached an agreement in principle on a two-year deal with the New York Knicks, league source tells Y! Sports.

Poco después, era World Peace el que desmentía la información. Sam Amick, del USA Today, tuiteaba que el jugador “no había firmado aún y que seguía en conversaciones con otra gente”.

Metta World Peace text to USAT on whether deal is done with the Knicks: "No. I'm still talking to other people." Don't kill the messenger...