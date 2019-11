Los Raptors amnistían a Kleiza y firman a Buycks

Siguen los movimientos en las oficinas de los Toronto Raptors. El equipo de Canadá ha decidió amnistiar a Linas Kleiza, según apuntan desde Yahoo! Sports. De este modo, los Raptors se ahorrarán parte de los 4.6 millones del contrato del jugador. Al ser amnistiado, los equipos pujarán por el jugador y la diferencia entre su nuevo contrato y el anterior será lo que deba pagar Toronto.

