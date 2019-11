Un verano muy movido en los despachos

La NBA no se entendería sin el concepto del traspaso. El trade es un intercambio directo de bienes y en este caso, de jugadores, rondas de draft o compensación económica. La liga está formada de tal forma que ningún equipo puede hacerse con una pieza que pertenece a otro equipo, si no ofrece nada a cambio. Así, hay grandes traspasos que cambiaron el destino para siempre de una franquicia.

Este verano, varios han sido los equipos que han apostado fuerte por un intercambio que les permitiera mejorar. Sino a corto plazo con resultados inmediatos, siempre está el que traspasa pensando a largo plazo. Desprenderse de altos salarios y hacer sitio a posibles jugadores en el futuro es una estrategia importante que ha dado grandes resultados a lo largo de la historia. 2014 es verano de muchos movimientos y entonces todo el mundo querrá estar preparado. A continuación, el ránking VAVEL de los 10 mejores traspasos del verano en nuestra opinión.

1. Fichajes de Brooklyn Nets

Sin duda alguna el equipo que más y mejor se ha reforzado a priori en la NBA han sido los Brooklyn Nets del multimillonario ruso Mijail Prójorov. Luego de la decepcionante postemporada de los neoyorkinos, el magnate de los Nets decidió poner su talonario al servicio del equipo con el objetivo único de ser candidatos al anillo a muy a corto plazo. De esta forma llegaron los míticos jugadores de los Celtics Kevin Garnett y Paul Pierce (junto con Jason Terry) en un traspaso que involucró a múltples jugadores de ambas franquicias.

A ellos se unieron el compatriota de Prójorov Andrei Kirilenko y otros jugadores de consabida calidad como Alan Anderson, MVP de la Copa de Rey con el FC Barcelona, y Shaun Livingston. La edad de la plantilla así como la nula experiencia de su general manager y mito de los Nets Jason Kidd, se presentan como los principales problemas de esta temporada para Brooklyn. Sin embargo, es indudable que los movimientos en el mercado de los Nets han disparado sus posibilidades de conseguir el título. Veremos cómo administra Kidd a una plantilla plagada de estrellas y veteranos allstar, clave para la consecución del objetivo único: ganar.

2. Dwight Howard (Houston Rockets)

El principal agente libre de este verano, quien muchos consideraban que lideraría a los glamurosos Lakers durante años tras su traspaso el verano pasado, decidió no renovar por los angelinos y poner rumbo a un proyecto joven y prometedor, como el de Houston. Allí tendrá la posibilidad de ser la referencia (junto a James Harden) desde ya de una franquicia que con su llegada incrementa considerablemente sus posibilidades en la Conferencia Oeste. Su decisión de dejar los Lakers vino a raíz de sus desavenencias con Mike D’Antoni y un sistema de juego en donde no encajaba, amén de un Kobe Bryant, líder indiscutible de un equipo en el que todos debían asentir y aceptar su dogma. Howard no aceptó esta misiva y firmó por el equipo de su amigo Parsons, donde Harden y él tendrán la misión de llegar lo más lejos posible en playoffs, y porque no, optar al anillo.

3. Fichajes de Los Ángeles Clippers

El principal movimiento de los Clippers este verano ha sido la renovación de Chris Paul. El base de Carolina del Norte no tenía del todo claro seguir con los californianos después de los decepcionantes playoffs pasados, pero la destitución de Vinny Del Negro y la adquisición de uno de los mejores técnicos de la Liga, Doc Rivers, terminaron por convencerle. El exentrenador de los Celtics es el otro gran fichaje de los Clippers, que con él se garantizan un entrenador contrastado que sabe que llega a Los Ángeles para hacer campeón al “vecino pobre”.

Muchos expertos ya sitúan a los de Rivers como máximos favoritos del Oeste. El cambio de entrenador ha sido determinante, pero también los fichajes de la franquicia, quizá por nombre no demasiado importantes al no ser estrellas de la NBA, pero que vienen a contribuir y hacer de la plantilla de los Clippers una de las más completas de esta temporada. Para el quinteto inicial llegaron J.J. Redick de Milwaukee y Jared Dudley de Phoenix, ambos refuerzos de calidad para paliar las dubitativas posiciones de escolta y alero. Para el banquillo aterrizaron secundarios como Darren Collison (que ya coincidió con Paul en New Orleans), Antawn Jamison y Byron Mullens, que completan a la perfección una gran plantilla.

4. André Iguodala (Golden State Warriors)

El fichaje del exjugador de los Nuggets fue el más sorprendente de este mercado. Tras su gran año en Denver donde encajó perfectamente en la dinámica de juego colectivo de George Karl, nadie esperaba que se marchara de Colorado. Sin embargo, a pesar de su excelente temporada regular (los Nuggets quedaron terceros en la Conferencia Oeste), Denver fracasó en primera ronda al caer precisamente ante los Warriors de un excepcional Curry. La derrota supuso la marcha del veterano George Karl, pero también la de su máxima estrella, que firmó por uno de los proyectos más atrayentes de la NBA.

Los Warriors consiguen con Iguodala un excelente alero/escolta capaz de sacrificar sus estadísticas por el bien del conjunto, y con él conforman un excelente backcourt con el mencionado Curry más Klay Thompson. Los de Mark Jackson suben enteros en el Oeste después de su fabulosos playoffs y de su labor en los despachos, con Iguodala como mejor ejemplo.

5. Brandon Jennigs – Josh Smith (Detroit Pistons)

Después de cuatro temporadas en las que no consiguieron acceder a los playoffs, los Pistons decidieron acometer este verano los esperados grandes fichajes que les llevaran a pelear de nuevo con los mejores de la Conferencia Este. Debido al enorme espacio salarial con el que contaban gracias a movimientos como el de Tayshaun Prince, Detroit se convertía en uno de los destinos más apetecibles para los agentes libres de este verano, seducidos ante la posibilidad de conseguir un gran contrato económico.

Así llegó el allstar y jugador franquicia de Atlanta Hawks Josh Smith, uno de los mejores jugadores libres del mercado, seducido más por los dólares que por las opciones deportivas de los Pistons. Más tarde llegó a Michigan Brandon Jennings, un base anotador de gran potencial pero todavía sin consagrar en la NBA, vía traspaso con Milwaukee Bucks a cambio de Brandon Knight. Con Jennings y Smith, Detroit vuelve a contar en las apuestas por los mejores ocho puestos del Este, lo cual habla de la importancia de sus fichajes en una franquicia abocada al fracaso los últimos años.

6. Jrue Holiday- Tyreke Evans (New Orleans Pelicans)

La noche del Draft 2013 deparó más de una sorpresa, no solo con las elecciones de los equipos, sino también con los traspasos que se desencadenaron. El más importante fue el que realizaron los rebautizados Pelicans con los Philadelphia 76ers, que involucraba al para muchos número uno del draft Nerlens Noel y al base allstar de los Sixers, Jrue Holiday. Los Pelicans mandaban a la ciudad del amor fraternal a Noel y se hacían con los servicios de un playmaker consolidado en la NBA, allstar el año pasado, joven y todavía con mucho margen de mejora.

La labor de los despachos de los Pelicans no quedó ahí, pues algunas fechas más tarde firmaron a Tyreke Evans mediante un sign and trade con Sacramento Kings que involucraba también a los Portland Trail Blazers. Así llegó a New Orleans el mejor rookie del año 2010, que junto con Holiday y los jóvenes jugadores que ya formaban parte del roster de los anteriores Hornets (Davis, Gordon, Ryan Anderson o Rivers) conforman un proyecto joven e ilusionante. Los fichajes de los Pelicans auguran un prometedor futuro a medio o largo plazo, aunque para esta temporada seguro que dan mucha guerra en la difícil Conferencia Oeste.

7. Andrew Bynum (Cleveland Cavaliers)

Fichaje incógnita el del otrora segundo mejor pívot de la NBA Andrew Bynum por los Cleveland Cavaliers. Después de su polémico año en blanco en Philadelphia, los Cavaliers se han guardado un par de opciones para romper la relación con el controvertido pívot sin que sus arcas se vean demasiado resentidas. Bynum firmó un contrato por 2 años y 24 millones, de los cuales sólo seis están garantizados para la próxima temporada, mientras que para la segunda los Cavaliers se guardan una opción de equipo que les permitirá no renovarle si Bynum continua por los derroteros de la anterior temporada.

Desde el punto de vista deportivo es un excepcional fichaje para los Cavs (si le respetan las lesiones lógicamente) ya que se trata de uno de los center con más proyección y mejores capacidades de la Liga, y que en su último año en los Lakers ya demostró de lo que es capaz, erigiéndose como el mejor pívot de la Conferencia Oeste. No obstante, su temporada en los Sixers y las dudas que siempre despierta han hecho caer este fichaje a la séptima posición, aunque si su año es bueno y consigue cierta regularidad se habrá merecido estar unas cuantas posiciones más arriba en este ranking.

8. Monta Ellis – José Manuel Calderón (Dallas Mavericks)

De nuevo Cuban pretendía conseguir este verano a los mejores agentes libres del mercado y de nuevo se ha quedado con las ganas. Dwight Howard, Bynum o Smith desecharon el proyecto de los Mavs optando por otras franquicias, lo cual supuso un nuevo varapalo al proyecto del extravagante dueño de Dallas. Finalmente, el mercado deparó un par de contrataciones de unos más que decentes agentes libres, que si bien no son lo que se esperaban los aficionados, se trata de excelentes jugadores que sin duda mejoran la decepcionante plantilla de la temporada pasada.

Ellis llega desde Milwaukee como anotar contrastado, pero con gran fama de conflictivo e irregular, mientras que Calderón firma por los Mavs ante la imposibilidad de fichar a Chris Paul y con 32 años sobre sus espaldas. A pesar de ello, nadie duda de la calidad de uno de los mejores playmakers de la última década, estadísticamente hablando. La mejora de la plantilla es clara con estos fichajes, que le permitirá a Nowitzki pelear de un nuevo por los playoffs, pero no por el anillo como le prometió Cuban.

9. Mike Miller (Memphis Grizzlies)

Los Grizzlies hicieron la temporada pasada el mejor año en su historia, donde alcanzaron por primera vez las finales de la Conferencia Oeste dejando en el camino a equipos potentes como los Thunder o los Clippers. Pese a todo, en la eliminatoria contra San Antonio no tuvieron ninguna opción, debido sobre todo a su escasez de recursos ofensivos.

El actual campeón de la NBA con Miami Heat, Mike Miller viene a paliar el principal problema de los Grizzlies tras la venta de O.J. Mayo y Rudy Gay: el tiro exterior. Quizás la aportación de un anotador experimentado y que ya conoce la casa sea el factor que desencadene de nuevo una sobresaliente temporada para los Grizzlies. Lo que es seguro es que ofrecerá una opción ofensiva más a su equipo, descargando de responsabilidades a su pareja interior Randolph - Gasol, de cuya presencia dependen en demasía los de Tennesse.

10. Luis Scola (Indiana Pacers)

Llama la atención que el elegido para la última posición del ranking sea el argentino, por encima de nombres como Paul Millsap, Al Jefferson, Metta World Peace u O.J. Mayo. Sin embargo, la excelente maniobra de los despachos por parte de Larry Bird merece copar una de estas posiciones, ya que los Pacers consiguen a uno de los jugadores más infravalorados de la NBA, un ala-pívot cumplidor y de notables cualidades a cambio de nada. Indiana refuerza así su poderosa zona interior con un Scola que garantiza rebote, pelea e incluso cerca de 10 puntos por partido, a pesar de arrancar como suplente. La anterior temporada a punto estuvieron de dar la sorpresa ante los Heat, donde acusaron su falta de profundidad de banquillo. Esta temporada con Scola no la tendrán, al menos en la zona interior. Por tanto, estamos ante el mejor fichaje calidad-precio del mercado.

Fichajes incógnita: Greg Oden – Michael Beasley (Miami Heat)

Quedan fuera de este ránking dos jugadores que si superan sus respectivos impedimentos estarían entre los mejores fichajes del año, teniendo en cuenta el factor calidad-precio. Oden y Beasley podrían ser piezas clave para que Miami Heat pueda conseguir su particular three- peat. Oden, tras tres temporadas sin jugar al baloncesto, vuelve a la NBA de la mano de Miami Heat, quien necesita urgentemente refuerzos en la zona interior, después de las disputadísimas finales ante Indiana y San Antonio, donde Hibbert o Duncan casi acaban con las posibilidades de los ‘Beach Boys’.

Oden fue elegido en el número uno de draft 2007 por sus impresionantes condiciones físicas que le postulaban como candidato a dominar la NBA en el futuro. Las lesiones acabaron por frustrar su carrera pero ahora tiene la oportunidad de redimirse. Si las lesiones le permiten jugar al menos 20 minutos por partido, los Heat habrán consumado una sobresaliente operación, ya que el center fichó por el salario mínimo y todo lo que pueda aportar a la débil zona de los de Florida será más que positivo.

Asimismo, Miami ha reclutado a Michael Beasley, a quien ya eligieron en la segunda posición del draft de 2008. Sus condiciones baloncestísticas están fuera de toda duda, pero sus incontables problemas extradeportivos han lastrado su carrera desde que aterrizó en la NBA. Si los veteranos de los Heat logran domar a la fiera y sumarlo a la causa conseguirán un anotador excelso para el banquillo, que sin duda aportará mucho a los actuales campeones en su lucha por el three peat.

El “traspaso” del futuro: Emeka Okafor (Phoenix Suns)

Los Phoenix Suns realizaron hace unos días toda una declaración de intenciones. Llegaron a un acuerdo con Washington Wizards para el traspaso de uno de sus poco jugadores consolidados en la liga como el pívot polaco Marcin Gortat, profundamente disgustado con la gestión de los de Arizona. A cambio firmaban a Emeka Okafor, quien seguramente no disputará ni un minuto esta temporada por sus problemas físicos, pero que acaba contrato el próximo verano.

¿A qué se debe este traspaso nefasto deportivamente hablando? Pues bien, la marcha de Gortat, sumada a las ya conocidas de otros referentes del equipo como Scola, Dudley y Beasley tienen como objetivo aligerar el límite salarial de la franquicia y sumar elecciones de primera ronda en los futuros draft. Todo para empezar de cero con un nuevo proyecto. Los analistas NBA señalan a los Suns entre las últimas posiciones de la Liga y serio candidato a dejarse perder para optar a las elecciones más altas del prometedor draft de 2014. A él seguramente se presentarán jugadores llamados a dominar y suceder a los LeBron o Wade durante la próxima década como Andrew Wiggins, Jabari Parker o Marcus Smart.

