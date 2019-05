Tony Allen se perderá el próximo partido por una patada a Chris Paul

El alero de los Grizzlies propino una patada de karate a Chris Paul en una jugada aislada del partido, y esta le ha costado un partido de sanción al propio jugador.

Es difícil de explicar lo que se le pasaba por la cabeza a Tony Allen en ese momento del partido. Es entendible que quieras parar a Chris Paul a toda costa en una de sus especialidades, la penetración a canasta, pero no tanto hacerlo de esa forma.

El partido transcurría de la mejor forma para el equipo de Memphis. Ganaban por 25-13 en el Staples Center a falta de algo menos de dos minutos para el final del primer cuarto. 'CP3' llevaba el balón como de costumbre, cuando decidió entrar hacia canasta. En primera instancia superó a Jerryd Bayless y a Kosta Koufos con un manejo de balón y bote prodigioso. Luego, cuando el base de los Clippers se disponía a saltar hacia la canasta, Tony Allen se cruzó golpeándole con su pierna derecha. Acción un tanto absurda por la cual los Grizzlies perderán al jugador un día.

Tras la acción, Tony Allen se dio cuenta de su error. "Fue desafortunado por mi parte pero estaba intentando cortar una jugada. Quería tapar a Jamal Crawford que es un gran lanzador y también a Chris Paul, cuyas tendencias conozco. Salté con las piernas abiertas y le golpee accidentalmente. Estoy seguro de que él sabe que fue accidental y que fue parte de una jugada. Fue una mala fortuna el dejar a mi equipo con uno menos, pero afortunadamente supieron ganar y jugar duro para ganar la cita".

"Me acerqué y le dije que no fue intencional, que fue parte del juego. El árbitro vio que le di en la cara y ese fue el resultado, que me expulsaron"

Chris Paul también se pronunció tras el partido: "Conozco a Tony. No lo hizo adrede. Me quedé callado durante un rato porque no hay cosa que más odie que ser golpeado en el labio. Odio tener un labio hinchado. Sé que fue sin intención y no me esperaba que fuera a ser expulsado. Pensó que iba a lanzar la pelota a la esquina y fue un reflejo natural".

Muchas veces dicen que una imagen vale más que mil palabras. Por lo tanto, comprueben y juzguen ustedes mismos.