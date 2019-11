Eric Bledsoe, baja indefinida

Las alarmas saltan en los Phoenix Suns tras la noticia publicada recientemente: Eric Bledsoe es declarado como baja indefinida debido a su lesión en el menisco. Los problemas empezaron durante el partido disputado ante los Clippers el pasado día 30 de diciembre, y aunque no parecía grave, las últimas pruebas realizadas a lo largo del día han dado el peor resultado para el jugador.

La noticia la ha dado Marc Stein (ESPN) vía Twitter y no son buenos los presagios en la franquicia de Arizona:

Story going now: ESPN sources say Suns G Eric Bledsoe out indefinitely after team determines Bledsoe needs surgery on right knee