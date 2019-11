Indiana Pacers - Washington Wizards: la eliminatoria incógnita

Si hubiese una palabra que pudiera definir la eliminatoria entre Pacers y Wizards, probablemente sería ‘duda’. Ambos equipos nunca se han enfrentado en Playoffs, no hay precedentes. Y esa duda es una sombra muy larga que se ha cernido Indianápolis desde hace principios de año. Nadie sabe cómo jugará el equipo de la ciudad en la NBA: un día muestra su mejor cara y al siguiente parece un conjunto de categorías inferiores.

Por el contrario, los de Randy Wittman están sorprendiendo a todo el mundo. En Washington ya casi no recuerdan lo que era jugar la postemporada, y mucho menos lo que significa llegar a segunda ronda de los Playoffs. No obstante, ahí están, después de diez años. Su temporada de ensueño continúa, y parten con muchas posibilidades de llevarse la eliminatoria. Viendo el nivel mostrado por Indiana no parece muy descabellado.

Hace unos meses podría estar claro que Indiana se iba a adjudicar la eliminatoria, incluso con un 4-0 a su favor. No obstante, la situación ha dado un giro de 180º, y cualquiera puede llegar a la final de la Conferencia Este. La serie está totalmente abierta.

Duelos en temporada regular: Indiana 2 - 1 Washington

Pronóstico VAVEL: Indiana 2 - 4 Washington

Indiana: en busca de la garra y el orgullo perdidos

Los Pacers han llegado a las semifinales de conferencia, aunque a duras penas. El equipo de Frank Vogel ha derramado sangre, sudor y lágrimas para vencer al octavo clasificado del Este; y por poco queda eliminado. Iba perdiendo 2-3 la eliminatoria y consiguió adjudicarse el sexto partido por muy poco, el encuentro se podría haber decantado a favor de cualquiera de los dos conjuntos. No obstante, los de Indianápolis salieron victoriosos y pudieron disputar el séptimo partido en casa.

En el último encuentro de la serie, pareció que se veía a los Pacers imbatibles de comienzos de temporada, que además ganaron sin problemas a los Hawks. No obstante, Indiana ha acarreado muchos problemas durante toda la primera ronda, y no se sabe bien si ante los Wizards ofrecerán su peor o su mejor imagen.

El problema de Indiana durante todo el año ha sido el ataque, no es un conjunto que meta muchos puntos ni destaque por su acierto de cara a la canasta, pero este apartado se veía compensado con la defensa. En sus mejores momentos de la temporada regular mostraron una gran labor defensiva, que se convirtió en una cualidad básica del equipo. No obstante, en la primera ronda de Playoffs, esa imagen llegó a distorsionarse, y los de Frank Vogel experimentaron problemas en ambos aspectos: pérdidas de balón, pésimos marcajes, muchos fallos en el tiro... Y ahora mismo incluso tiene más problemas para encestar, debido a la desaparición de Roy Hibbert dentro de la cancha, que no atraviesa un buen momento.

Si sus jugadores clave –George, Stephenson, Hibbert, West- se ponen las pilas y están enchufados, se convierten en una seria amenaza para el rival. Pero, en estos momentos, no se ve trabajo ofensivo en el equipo –a excepción de George, y Stephenson en alguna ocasión-.

Además, parece haber un problema que va más allá del baloncesto, algo mucho más profundo que afecta a todo el equipo desde su núcleo. Sea cual sea, si Frank Vogel no lo identifica y le pone remedio, ya puede olvidarse de alcanzar la siguiente ronda. Y mucho menos de poder hacer frente a Miami Heat en una hipotética final.

Posible quinteto inicial: George Hill – Lance Stephenson – Paul George – David West – Roy Hibbert

Washington, semifinalista contra todo pronóstico

Los Wizards llegan a las semifinales del Este por primera vez desde el 2005. Son casi 10 años de ausencia, que confieren todavía más importancia a la eliminatoria contra Indiana.

Tras Gilbert Arenas, Wall lleva a Washington a semifinales del Este Ahora mismo cuentan con un equipo joven pero equilibrado, con John Wall como punta de lanza. No es que haya tenido grandes números durante la postemporada, pero sus actuaciones han sido de gran valor, y es el líder indiscutible del equipo. Ha estado presente cada vez que sus compañeros lo han necesitado, y mejora su nivel día a día: es capaz de meter el balón desde la pintura y desde el exterior, a la vez que puede encontrar un pase fácil para sus compañeros.

Como secundario del equipo se encuentra Nene Hilario, la clave del equipo dentro de la pintura. No está fallando debajo del aro, y de él dependerá que Roy Hibbert continúe en números tan malos. Por otro lado, está Trevor Ariza. El jugador desempeñó una labor vital en su marcaje a Paul George en los tres encuentros de la temporada regular, y se espera que vuelva a contener todo lo posible al alero.

Al igual que Indiana, el punto fuerte de Washington está en la defensa, aunque durante los Playoffs han mejorado considerablemente en su labor ofensiva. A eso se debe el equilibrio del equipo: no hay una debilidad destacable. Encestan, roban balones, son rápidos, mueven bien el balón... Lo hacen todo. Además, una cosa que han demostrado en sus encuentros frente a los Bulls es que no les afecta no contar con la ventaja de campo, pues ganaron todos los partidos disputados en el United Center de Chicago.

En esa eliminatoria contra los Bulls, Washington sufrió mucho menos de lo esperado, endosando al conjunto de Tom Thibodeau un contundente 1-4. Ha sido el único equipo visitante capaz de solventar la serie jugando menos de siete partidos, y eso ha supuesto una considerable subida de moral para el entrenador y los jugadores. Además, llegan mucho más descansados que su rival, que solo ha tenido un par de días para preparar el encuentro.

Tras la gesta conseguida contra Chicago, los Wizards se sienten capaces de todo, empezando por quitarse de encima a Indiana. Ahora mismo, ese parece el escenario más factible.

Posible quinteto inicial: John Wall – Bradley Beal – Trevor Ariza – Nene Hilario – Marcin Gortat

Estadísticas de Pacers y Wizards durante la primera ronda de Playoffs

Claves: todo depende de qué clase de Pacers salten a la cancha

¿Cuáles serán los Pacers que se encuentren los Wizards en esta segunda fase de Playoffs? En el último partido de los de Vogel contra Atlanta, se vio un resquicio del equipo que fue al principio de la temporada, pero el conjunto de Indianápolis está mostrando demasiados altibajos, y tanto su faceta mala como la buena pueden salir a flote en cualquier momento. El equipo necesita constancia para tener posibilidades de adjudicarse la eliminatoria.

Washington tiene muchas posibilidades de adjudicarse la serie Esta situación beneficia a Washington, que llega sin ninguna presión a la eliminatoria, toda recae sobre su rival. Mientras que los Pacers afrontan momentos de duda y han sufrido más de lo esperado ante los Hawks –hasta el punto de que poco les faltó para volver eliminados a Indianápolis-, los Wizards han llegado más lejos de lo que cualquiera habría imaginado, y sin tener muchos problemas para eliminar a los Bulls en primera ronda. Su única preocupación debe ser centrarse en su juego, en seguir al mismo nivel que mostraron ante Chicago. Con esa actitud, incluso puede que ocurra lo mismo que en primera ronda, y Washington consiga eliminar a su rival sin demasiado esfuerzo.