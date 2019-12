Brizuela: "La sensación es una mierda, ojalá me echaran y ganáramos partidos"

Estu TV, el canal de YouTube de Movistar Estudiantes, recogió las impresiones de los jugadores tras su derrota ante MoraBanc Andorra. Los jugadores se mostraron derrotados pero no derrotistas, pensando en sacar esta complicada situación adelante.

El más sincero fue Darío Brizuela, que además fue el máximo anotador colegial en el encuentro: "Dar una valoración, difícil. No hemos hecho un buen partido. Hemos desechado una oportunidad de remontar esto, ya no el partido en sí sino la situación. Es momento de ser muy críticos, asumir errores individuales y colectivos, y a por el siguiente", dice. Se le preguntaba sobre esa presión que están sintiendo los jugadores: "Cada jugador es un mundo. Igual hay que hacer un ejercicio de introspección para ver qué le falla a cada uno, por qué cometemos estos errores tontos cuando necesitamos ser más determinantes. Esto es muy duro". Marcos Fernández, de EstuRadio, le preguntó por su buena actuación individual, y la respuesta de Darío no deja indiferente a nadie: "Me da igual. Ojalá no jugara nada, ojalá me echaran y ganáramos partidos. La sensación que tengo ahora es una mierda que no puedo con ella y tengo ganas de irme a mi casa y no salir de allí". De cara a próximos partidos, igual de tajante: "A mí con ganar un 1-0 y de tiro libre me basta. Pero yo quiero ganar, estoy harto de perder", admite La mamba vasca.

La cara de Juancho Hernangómez también le retrataba: "Ha sido un partido en el que hemos vuelto a tener pequeños fallos, como fallar bandejas fáciles o los tiros libres, y hemos perdido. Hemos dado la talla. Vamos a intentar trabajar esta semana más duro para ir a Bilbao con todo". El '41' se muestra con ganas para cambiar la tendencia en este último mes del año: "Hay que cambiar esa presión por ganar, pero tenemos que cambiarla por algo a nuestro favor. Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo. Queremos cerrar 2015 bien", apunta.

Nacho Martín, curtido en más batallas, se mostró más cauto: "La presión pesa siempre, pero está en nuestra mano salir de aquí. No merecemos ir 1-9, pero si estamos ahí es porque no lo estamos haciendo bien. Ahora toca dar un golpe en la mesa porque tenemos potencial para ello".

Aquí, el vídeo con las declaraciones íntegras: