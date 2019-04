Facundo Campazzo: El que en buena hora nació

La excelencia se define: Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio y estima una cosa o a una persona. Facundo Campazzo ha sobrepasado la excelencia en la mejor temporada del UCAM Murcia. Su desembarco en tierras murcianas se demoró más de la cuenta y dio bola a especulaciones sobre su futuro. Pero terminaría enfundándose la casaca universitaria. Su trayectoria avalaba su llegada, lo ganó todo con el Real Madrid y fue el líder de la selección de Argentina. Campazzo ha sido la pieza clave del UCAM Murcia.

Magia, desborde, desequilibrio y efecto sorpresa. Un rebote, un tapón y un mate. Un pase por la espalda, una asistencia entre las piernas y juego con la bola. Un triple con amago, una bandeja y una canasta a aro pasado. La grada en pie y el sonido del aplauso inundando el Palacio de los deportes, su nombre gritado por 5000 personas. Una chica mira con una gran sonrisa y dice: "Yo vi jugar a Campazzo". Los milagros existen y en Murcia llevan la camiseta del UCAM Murcia, vienen desde Argentina y son bajitos. Una temporada pasa muy rápido y la magia se va, las luces se apagan y Campazzo abandona la cancha murciana entre los vítores de los suyos. Sus pasos, sus canastas y él serán recordados eternamente en Murcia.

Desde Argentina con amor

Dicen que lo bueno se hace de esperar y la llegada de Campazzo a Murcia llegó casi con el fin del verano. Llegaba a Murcia tras ser una pieza clave en la selección de Argentina y tras ganarlo todo con el Real Madrid, a pesar de haber tenido pocos minutos. Murcia iba a ser su casa durante una temporada y él iba a ser una pieza clave junto con Lima. Su debut lo hizo ante el Unicaja de Málaga. Aquel día el equipo perdió pero Campazzo comenzó a dejar estelas de su gran estilo de juego. Ante los malagueños sólo anotó 7 puntos y terminó con un 6 de valoración. En la siguiente jornada Campazzo ya se hizo con los galones del UCAM Murcia. Pese a eso el equipo volvió a perder, esta vez ante el CAI Zaragoza. Los 14 puntos y el 9 de valoración no sirvieron para que los murcianos inaguraran su casillero de victorias. Ante el FC Barcelona Lassa volvió a ser el máximo anotador del equipo universitario (15 puntos y 21 de valoración), pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva. En la siguiente jornada el UCAM Murcia visitaba al CB Sevilla, el partido terminó con victoria murciana y con Campazzo anotando 25 puntos y haciendo 28 de valoración.

Campazzo ante sus ex-compañeros del Real Madrid | Foto: UCAM Murcia

Ante el Dominion Bilbao Basket y el Laboral Kutxa Baskonia el argentino estuvo algo desparecido y no fue decisivo en las dos derrotas murcianas. Resurgió en Manresa pero no pudo evitar la derrota universitaria (20 puntos y 17 de valoración). Volvió a ser clave en la victoria murciana ante el Morabanc Andorra y dejó grandes destellos en su anterior casa, el Barclaycard Center. Ante RETA.bet GBC despareció para volver a aparecer ante el Herbalife Gran Canaria, sin poder evitar la derrota, y ante el Valencia Basket la mala fortuna se alió con el base argentino. El 2015 lo cerró con 10 puntos y 13 de valoración en el recital de Antelo ante el Rio Natura Monbús Obradoiro.

Campazzo, el Messi del baloncesto

Tras la navidad y el cambio de año Facundo Campazzo comenzó el 2016 sin la magia que atesoraba y que había mostrado a lo largo del 2015 en Murcia. Sus actuciones ante FIATC Juventut, Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes. Volvió a ser decisivo en los partidos ante el Iberostar Tenerife, que se saldó con victoria insular y sin Copa del Rey para el UCAM Murcia, el Laboral Kutxa Baskonia, con un final de infarto y una canasta vasca fuera de tiempo, y ante el Dominion Bilbao Basket, que terminó con derrota murciana. El 2016 comenzaba de forma algo irregular y una vez perdida la posibilidad de disputar la Copa del Rey tocaba centrarse en los Playoffs. Ante el CAI Zaragoza el base argentino sólo anotó 7 puntos, pero esto se vería ensombrecido por los 16 puntos del tango de Murcia ante el Unicaja de Málaga. Su siguiente gran actuación fue en las Islas Canarias ante el Herbalife Gran Canaria (20 puntos y 21 de valoración). Sin embargo su buen hacer en la derrota ante el equipo insular desapareció en la visita murciana al FC Barcelona Lassa. Ante el CB Sevilla Facundo Campazzo anotó 17 puntos (19 valoración) además dejó una jugada que dio la vuelta al mundo, Campazzo rodeó con el balón a Nachbar para asistir a Antelo en un triple que no entró. En la visita del Real Madrid a Murcia el argentino anotó ante el equipo que lo cedió 13 puntos (12 de valoración) y no pudo evitar la victoria merengue en la prórroga por 99 - 104. Ante el Morabanc Andorra el base argentino fue superado por una actuación perfecta de Scott Wood. Campazzo estuvo presente en la derrota del UCAM Murcia ante el ICL Manresa, sus 20 puntos no sirvieron para que la victoria se quedara en casa. Sus siguientes partidos fueron más regulares, aportando bastante en ataque y ayudando al equipo para entrar en los Playoffs. En el último y decisivo partido de la liga regular, ante el Montakit Fuenlabrada, sus 15 puntos fueron decisivos para que los murcianos hicieran historia y se clasificaran por primera vez en su historia para la lucha por el título de campeón.

Campazzo entra a canasta en el primer partido de los Playoffs | Foto: UCAM Murcia

Un Playoff histórico, un Campazzo pletórico

El UCAM Murcia había hecho historia, por primera vez iba a disputar el Playoff por el título y además se había clasificado para la Eurocup. La historia se hacía paso a paso, pero Campazzo corría, no se detuvo, siguió peleando cada balón, siguió tirando, siguió luchando. A los murcianos les había tocado bailar con el campeón, pero en un Playoff no hay rivales grandes ni pequeños, cosa que desmostró a la perfección los de Fotis Katsiakaris. El debut fue en el Barclaycard Center y el Murcia cayó por un ajustado 107 - 103. Campazzo fue de lo más destacado de los visitantes, sus 25 puntos (33 de valoración) solo fueron eclipsados por otra actuación estelar del capitán Antelo. Entre ambos fabricaron una jugada de ensueño, un robo con un contraataque de libro y una canasta de Antelo. El argentino también dejó un tapón. La eliminatoria era favorable al Madrid pero en Murcia la cosa cambió, un giro de noventa grados que en la capital de España no esperaban. En Murcia la eliminatoria se igualó gracias a un partido perfecto del UCAM Murcia, la eliminación de Ayón al poco de iniciarse el partido y los 19 puntos (19 valoración) de Campazzo ayudaron a tal empresa. La eliminatoria volvía a Madrid con la sensación de que el Madrid no sabía como jugar ante los murcianos. Pero el tercer partido fue otra historia en la que el cansancio acumulado pasó factura a un UCAM Murcia no acostumbrado a jugar tres partidos en muy poco tiempo. Pese a eso y a la derrota murciana Campazzo anotó en su último partido como jugador murciano 22 puntos (24 de valoración).

Dijo una vez William Thackeray: "Junto a la excelencia, viene el reconocimiento". Facundo Campazzo ha sido reconocido en varias jornadas siendo nombrado uno de los 5 mejores de esa jornada. El mismo reconocimiento tuvo en los Playoffs. Un hombre destacado, trabajor y sobre la pista un mago, un bailarín que decidió bailar el tango con un balón, que decidió maravillar al mundo y que ha hecho historia en el UCAM Murcia.