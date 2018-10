Álex Urtasun regresa al UCAM Murcia

Tras la fatídica lesión de Dejan Todorovic, que le va a apartar de las canchas prácticamente toda la temporada, el UCAM Murcia CB se ha movido rápido en el mercado para suplir su baja. El elegido es un viejo conocido de la afición murciana, Álex Urtasun.

Urtasun suplirá al lesionado Todorovic

Álex Urtasun regresa a la capital del Segura para continuar, una temporada más, vistiendo la camiseta roja del UCAM Murcia CB. Urtasun llegó la pasada campaña para suplir la baja del capitán José Ángel Antelo, que al igual que Todorovic, iba para largo. Poco tiempo tardó el recién llegado en hacerse con la simpatía de la afición, que vió en este jugador una pieza clave. Sus buenas actuaciones, remarcando sus aportaciones en la Basketball Champions League, que fueron muy importantes para la consecución de esa histórica medalla de bronce.

Álex Urtasun durante un partido de la Basketball Champions League | Foto: Scoopnest.com

Pese a todo, al final de la pasada temporada, parecía que Álex Urtasun no contaba para la nueva plantilla, por lo que el jugador marchó a la Comunidad de Madrid para vestir los colores del Montakit Fuenlabrada. Sin embargo Urtasun no ha contado para los madrileños durante la pretemporada. La lesión de Dejan Todorovic ha condicionado que Urtasun vuelva a Murcia, siendo de todos los nombres qu había sobre la mesa, el mejor posicionado por conocer al equipo y no teniendo que adaptarse al equipo y ciudad.

El nuevo fichaje del conjunto universitario se incorporará a la plantilla de Javi Juárez en Italia, donde el UCAM Murcia disputará un amistoso con fines solidarios. El rival será el Grissin Bon Reggio Emilia (21 de septiembre, 20:30 horas), donde juega el ex universitario Pedro LLompart. La recaudación del partido irá destinada a Rimantas Kaukenas Charity Group, una asociación que ayuda a los niños lituanos con cáncer.