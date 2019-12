Udonis Haslem habla sobre su experiencia con el 'Big Three' de Miami

Udonis Haslem afronta su decimocuarta campaña en la NBA con el futuro de Miami Heat incierto. Este verano ha sido un mal verano para el equipo, la pérdida de su jugador franquicia y de otros jugadores hace que sea una complicada temporada para ellos.

Haslem hablo sobre Big Three de Miami "Fue divertido. Fue una experiencia increíble. Fue una bendición. Fue una gran cosa. Siempre voy a recordar ese viaje que tomamos. No creo que nadie vaya a hacerlo así de nuevo. Incluso con Cleveland y el éxito que han tenido. Incluso con el éxito que han tenido los chicos en Golden State, yo no creo que nadie vaya a ser capaz de hacerlo así” “¿Ganamos todos los campeonatos? No. Pero nos encontramos con todos los desafíos. Nos hubiera gustado ganar los cuatro títulos consecutivos”

Udonis Haslem no estaba cerca de su teléfono móvil cuando Dwyane Wade dejó un mensaje de texto informándole que su compañero y hermano de los primeros 13 años de sus carreras que se iba de los Miami Heat para ir a jugar a su ciudad natal de Chicago Bulls. Haslem se sorprendió “Mi corazón se redujo”.

Haslem hablo de su paso por la NBA "Nunca imaginé esto. Si alguien me hubiera preguntado si esta es la forma en que lo vi, no, claro que no. Pero he estado construido para ser el último hombre de pie ", dijo Haslem para The Vertical. "Todo lo que he pasado, estoy hecho para esto. He pasado por muchas cosas. He tenido que rascar y luchar por cada palmo. Así, se construyó una sorprendente resistencia. Resolver. La única cosa que sé es que estoy listo para aceptar el desafío debido a los 14 años que he estado con esta organización y todos los grandes líderes que he estado alrededor. He estado con grandes estrellas Zo, Shaq, D-Wade y Bron”