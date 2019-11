El mejor Kevin Love por fin ha llegado a Cleveland

Fueron muchos los rumores que tanto en el verano de 2015, como en este último, colocaban a Kevin Love fuera del equipo de Ohio por motivos deportivos y sociales. El jugador convertido en ala-pívot en Cleveland, no terminaba de sacar rentabilidad a su fichaje, ni de mostrar todo su nivel baloncestístico; además, no conseguía adaptarse al grupo y asumía culpas que realmente no eran solo suyas. Se puede decir que el comienzo de Kevin Love en Cleveland no fue el que se esperaba, y menos aun viendo el papel de protagonista que traía consigo de Minnesota.

Love llegó a Cleveland como una súper estrella que jugaría junto con LeBron James y Kyrie Irving, y formarían un 'big three' de ensueño; pero realmente, Love no ha tenido el papel que se esperaba. En su primera temporada intentó encajar pronto, pero no lo consiguió; además se lesionó en la primera ronda de los playoffs ante los Celtics y ya no pudo volver a jugar hasta la temporada siguiente, ni siquiera las finales de la NBA ante los Warriors, en las que perdieron. En su segundo año, Love seguía aportando menos de lo que él es capaz de aportar, y llegó a ser considerado como un 'jugador accesorio' que entraba desde la segunda unidad en los partidos más importantes, como en algunos de las finales en las que se tomaron la revancha frente a los Warriors.

A pesar de esto, esta tercera temporada parece haber empezado con otro color para Kevin Love. El jugador nacido en Santa Mónica ha mejorado sus números y se está mostrando mucho más sólido en su juego. Este año está promediando 20.6 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia; en sus otros dos años en Cleveland promedió 16.1 puntos, 9 rebotes y 2.1 asistencias, números que por el momento, en nueve partidos jugados ha mejorado. Sus minutos de juego también han aumentado ya que ha pasado de jugar 23 minutos por partido a 27, sin contar aquellos en los que el entrenador decide darle más descanso.

Kevin Love en el partido ante Charlotte Hornets | Foto: nba.com

Love sobre Lue: "El busca sacar lo mejor de cada jugador y así conseguir un mayor rendimiento. Me adapto a todo lo que me pide"

Uno de los factores más importantes respecto al cambio mostrado por Kevin Love es la intervención del entrenador, Tyronn Lue. Nada más hacerse con el cargo de entrenador jefe, Lue quería trabajar a fondo con la mejora del juego interior de su equipo. Para esto, quiso que Love se olvidase de estar tanto tiempo en posiciones de tiros de tres, y se centrase más en trabajar la pintura. Este trabajo durante toda la pretemporada ha quedado reflejado en los nueve partidos que llevan jugados. El año pasado el 50% de los tiros de Love eran desde la larga distancia, mientras que el 18 por ciento de sus tiros eran desde casi debajo del aro. Sin embargo, esta temporada ha lanzado el 25% de las veces desde dentro de la zona, y un 30% desde el triple, por lo que, por el momento ha variado mucho su lanzamiento, y ha conseguido aquello que Lue quería que hiciese.

Cuando Love llegó a Cleveland, no se encontró solo con el 'problema' de que dejaría de jugar como alero, para jugar como ala-pívot y así beneficiar al equipo, y formar el quinteto que quería el ex entrenador David Blatt, y que quiere Tyronn Lue. Además de este, también llegó con problemas en su físico, ya que llegó a Cleveland con menos volumen para así, supuestamente, 'rendir mejor'; pero fue un error, ya que en la posición en la que se iba a desempeñar, necesitaba recuperar ese volumen para poder rendir al máximo: "Ni yo mismo me reconocía. Cuando estaba en la pintura, poca cosa podía hacer ya que no intimidaba a mis rivales" declaraba Love. Esa primera temporada la terminó lesionado del hombro en el partido frente a los Boston Celtics, y a partir de ahí decidió volver a recuperar peso y la fuerza que siempre había tenido; pero debido a la lesión que arrastró hasta el inicio de la pasada temporada, no ha sido hasta esta esta temporada cuando ha conseguido lograrlo.

Una vez mejorados sus problemas deportivos, parece haberse adaptado del todo a la difícil plantilla con la que cuentan los Cavs. No hay que olvidar que Kevin Love fue un fichaje solicitado por el líder absoluto del equipo, LeBron James. A pesar de esto, el jugador californiano tuvo una difícil adaptación ya que no conseguía integrarse del todo. Aunque parezca mentira, la confianza y el cariño de algunos de sus compañeros y de parte de la afición, se las ganó el año pasado en las finales en una de las jugadas clave que fue su defensa sobre Stephen Curry cuando quedaban 50 segundos y ganaban 92-89. Love ha dado su opinión sobre este asunto: "No creo que una jugada defina mi carrera. Es obvio que fue un momento increíble, pero todos los miembros del equipo participamos en la conquista del título."

La jugada

Cierto es que la incorporación y adaptación de Kevin Love al equipo de Ohio no ha sido la soñada. Pero actualmente, está mostrando un gran nivel y si es capaz de mantenerlo, junto con el buen rendimiento de sus compañeros, existen muchas posibilidades de que los Cavs sigan mandando en el Este, y consigan llegar una temporada más a las finales de la NBA. Uno de los momentos que más tiempo llevaban esperando los aficionados de los Cavaliers ha llegado, y es que 'el doctor amor' por fin a aterrizado en Cleveland.