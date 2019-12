El increíble mosqueo de Doc Rivers con Ken Mauer

Doc Rivers ha protagonizado el cabreo más fuerte en lo que llevamos de temporaa en los banquillos, hasta el punto que tuvo que ser frenado por DeAndre Jordan entre otros para que no se comiera al árbitro, Ken Mauer. El suceso tuvo lugar en el partido que los Clippers perdieron frente a los Nets en Brooklyn, siendo la tercera derrota consecutiva de los angelinos. Restaban 18 segundos de la primera prórroga (pues habría dos al final) con un 117-115, cuando le señalaron falta a Brandon Bass que suponía dos tiros libres para Kilpatrick. Doc Rivers protestó a la árbitro Lauren Holtkamp cruzando el centro de la pista para ello, una acción que Mauer afirma ser "técnica automática". Ante la señalización de la técnica, que no fuese Lauren quien la señalase sino el árbitro que no estaba en la acción, Rivers estalló de furia.

Sam Cassell y DeAndre Jordan fueron los que se encargaron de calmar a la bestia, aunque sin mucho resultado, por lo que digamos que se limitaron a evitar que fuese a por el colegiado. Chris Paul también protestó en la cara de Mauer, sin recibir ninguna sanción. Todos criticaban la señalización de una técnica tan "absurda" en un momento tan clave del partido. Tras la total pérdida de papeles del técnico, fue sancionado con una segunda falta técnica, siendo así expulsado del partido.

Doc Rivers se defendía de la siguiente manera: “Fue una falta técnica horrible”. Creo que ya sabéis por qué pitaron la primera técnica. El árbitro que no tenía nada que ver con la jugada (Ken Mauer) creyó que estaba gritando a Lauren, pero esto no fue así. Realmente ella dijo ‘Tienes razón’ o lo que sea. Estábamos hablando. No estábamos ni siquiera discutiendo. Así que pitar la técnica era lo peor que se podía señalar en ese momento. Sin embargo, ya sabéis lo que va a hacer la liga. Se van a fijar en lo de que ‘he cruzado la media cancha’, eso es lo que van a decir. Pero todos sabemos que esa no es la verdadera razón”.

Las palabras del otro protagonista de la historia, Mauer

“La primera técnica fue señalada por cruzar hasta media pista. Es automática por pasar de su parte de la pista. Respecto a la segunda técnica, ¿De verdad es necesario explicarlo? Mira el vídeo. Su comportamiento y lenguaje garantizan una segunda técnica, lo cual unido a la primera técnica lleva a la expulsión".

Dos Rivers, además de por esta situación, tiene otros motivos de los que preocuparse, y su cabreo también tenía otro foco: su equipo.

"Hemos perdido el respeto por el partido, nuestra humildad. Estábamos jugando bien, nos pusimos arriba, nos relajamos, dejamos de mover el balón". Los campeones tienen humildad durante todo el partido y la hemos perdido como grupo. Empezamos a perder el balón, dejamos de defender duro porque íbamos ganando y estábamos más preocupados por recuperar el balón para volver a anotar”.

Doc Rivers: "Nos pusimos a hacer un show y cuando pasa eso mereces perder el partido".

“Estábamos por la pista como si hubiésemos hecho algo. Y eso me molesta porque fue basura lo que hicimos. Y que nosotros estemos tonteando contra un equipo que, para mí, se deja el corazón cada noche para ganar un partido, me molesta en el aspecto deportivo. Y no me gusta. No quiero que perdamos. Pero lo acepto porque honestamente creo que lo mereces cuando eso ocurre”. Doc Rivers ha dado un fuerte tirón de orejas a los suyos; no quiere que se piensen que son los mejores y mucho menos que empiecen a ir de estrellas, ninguneando a equipos teóricamente inferiores. Habrá que ver si reaccionan.