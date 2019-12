All-Star 2017: Los grandes ausentes

Como en toda fiesta que se precie, siempre hay una serie de ausencias que marcan el desarrollo de la misma y que dejan a los allí presentes con mejor o peor sabor de boca. Todos los años escuchamos los mismos tópicos: "Es que solo pueden ir 24...", "Este lo merece, pero de su equipo ya van muchos...", "El récord de la franquicia le perjudica en esta batalla" etc... Pues nosotros queremos mojarnos, y para ello voy a enumerar los grandes ausentes en el All-Star Game de Nueva Orleans.

Conferencia Oeste

CJ McCollum

Nombrado el pasado 22 de Abril Jugador Más Mejorado de la Temporada 2015-2016, CJ McCollum no ha dejado de crecer. Su juego ha llegado por fin al siguiente nivel y promedia 23.5 puntos, 3.6 asistencias y 3.7 rebotes por partido. En recuerdo, el escolta de Ohio nos deja diez partidos por encima de los 30 puntos, y entre ellos una actuación sublime en Minnesota dónde firmó 43 puntos, cinco rebotes y tres asistencias. Si bien es cierto que el récord del equipo no es muy halagüeño (23-32), se encuentran tan solo a dos partidos de la octava plaza que ocupa Denver Nuggets.

Damian Lillard

El agente 0 vive una situación similar a la de CJ McCollum y sus números no han valido para ser elegido entre los 12 seleccionados. El favorito de Steve Kerr para la carrera por el MVP 2017, ha firmado 15 partidos de más de 30 puntos en lo que llevamos de temporada, incluyendo actuaciones como los 42 puntos en Dallas, los 40 en Cleveland, y los 40 que firmó en Denver. Su promedio en esta temporada 2016-2017 es de 26.0 puntos, 5.8 asistencias y 4.9 rebotes por partido. Casi nada.

Chris Paul

Dejamos el estado de Oregón para llegar al glamour de Los Ángeles. En "Lob-City" no tendrán ningún representante en el partido de las estrellas, pese a ser el cuarto equipo del Oeste con un récord de 34-21. Las lesiones son las grandes culpables de esta situación. Chris Paul se perderá el fin de semana más esperado por los aficionados, debido a una lesión en el dedo pulgar de su mano izquierda, que le obligó a pasar por el quirófano y que le tendrá alejado de las pistas alguna semana más. Una temporada más, sus números impresionan al mundo: 17.5 puntos por partido, 9,7 asistencias y 5,3 rebotes, además de un índice PER de ¡27.31! Además de estos números, el base de Carolina del Norte nos dejó una actuación de leyenda el pasado 12 de Octubre frente a los New Orleans Pelicans. El playmaker firmó 20 puntos & 20 asistencias con...¡0 pérdidas de balón! Una locura.

Blake Griffin

Algo parecido ocurre con "Cyborg". Blake Griffin se ha perdido 18 partidos de los 55 que lleva jugados la franquicia. Sin embargo, sus medias por partido han mejorado ostensiblemente desde su vuelta a las pistas. Griffin promedia 26.7 puntos, 9.4 rebotes y 5.9 asistencias en el mes de Febrero, números que en condiciones normales le llevarían en volandas al partido del domingo en New Orleans. Por último, cabe destacar que estamos ante un "highlight-man", un hombre perfecto para este tipo de citas.

LaMarcus Aldridge

LaMarcus Aldridge, el talento bajo sospecha. ¿Qué decir a estas alturas del ala-pívot tejano? Poca cosa. Sus medias han bajado desde su llegada a San Antonio (17.4 puntos, 7.4 rebotes y 1.1 tapones en esta temporada), debido en gran parte al juego coral que practican los de Popovich. Sin embargo, el gran baloncesto desplegado por el equipo, su importancia en él y el récord que muestran los Spurs hace impensable que solo tengan un representante en este evento: Kawhi Leonard. El propio LMA se quejó de esta situación en rueda de prensa, ya que solo cuatro partidos les separan de Golden State Warriors, y los de la Bahía de San Francisco tienen cuatro representantes confirmados en dicha cita.

Nickola Jokic

La irrupción inesperada desde los Balcanes está siendo toda una sensación en este tramo de la temporada. 16.3 puntos, 8.9 rebotes y 4.4 asistencias por partido han hecho de los Denver Nuggets un equipo "disfrutón" y que se encuentra en puestos de PlayOffs. Nadie podía esperar la eclosión del pívot serbio, ya que su inicio de temporada fue bastante complicado. La decisión Nurkic-Jokic, y la intención de que ambos fueran titulares dejó a Nikola sin los minutos esperados, llegando a salir desde el banquillo en algunas ocasiones. Sin embargo, esta situación cambio allá por Diciembre, y Jokic ya es considerado un "AllStar-Borderline". Sin ir más lejos, esta misma semana ha firmado una de las actuaciones más increíbles que se recuerdan con un triple doble frente a los temibles Warriors. "El angelito" terminó el encuentro con 17 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias. Pero que no cunda el pánico, estará Rising Star Challenge.

Rudy Gobert

El francés es uno de los candidatos al premio "Mejor defensor del año". Promedia un doble-doble con 12.9 puntos, 12.7 rebotes y 2.5 tapones por partido. El récord de su equipo es muy bueno (34-22), hasta tal punto de poder codearse con la "crème de la crème" en la Conferencia Oeste. Sin embargo, su ausencia se presuponía desde hace bastantes semanas. Cuando el comisionado publicó la lista con los participantes del partido del viernes, se podía intuir una gran compensación en relación a las posibles ausencias de los baluartes Jazz en el partido de las estrellas. Desde la NBA nominaron a Trey Lyles y a Dante Exum, pese a sus discretas temporadas. Con Gordon Hayward escogido por los entrenadores, el gran damnificado sería Rudy Gobert.

Karl-Anthony Towns

KAT ha sido uno de los grandes olvidados en todas las quinielas. En ciertas ocasiones, llegamos a humanizar actuaciones por el mero hecho de que se repiten cada madrugada. Sin embargo, es impresionante que un "sophomore" esté promediando 23.7 puntos, 11.7 rebotes y 1.5 tapones por partido. Sin Zach Lavine por lesión, con rumores de traspaso para Ricky y con un nuevo entrenador, Karl-Anthony Towns está liderando a una franquicia historicamente perdedora con el objetivo de alcanzar sus primeros PlayOffs en muchos años. Meritazo.

Conferencia Este

Dwayne Wade

"Flash" sera uno de los grandes ausentes en este AllStar Game de New Orleans. El tiempo pasa para todos, y Wade no iba a ser una excepción. Pese a que sus números siguen siendo muy buenos (19.1 puntos, 3.8 asistencias y 4.5 rebotes) y sigue demostrando una gran capacidad física, la situación de controversia que se vive en los Bulls ha hecho que el récord no acompañe (27-29). Presente en todas las ediciones que un joven como yo pueda recordar, Dwayne Wade se ha visto perjudicado por el nuevo formato de votaciones. El escolta de Ilinois siempre ha sido muy querido por la afición, y sus méritos han hablado por si mismos. No obstante, el ascenso de una nueva generación pujante y el excelso nivel de los bases de la Conferencia Este, han hecho de Wade un espectador de lujo en primera fila.

Bradley Beal

El escolta de cuarto año ve como su nombre empieza a sonar en estos eventos. Buena prueba de ello es que tanto aficionados como periodistas consideraban su candidatura para suplir al lesionado Kevin Love. Sus actuaciones sustentan este pensamiento, ya que el "shooting-guard" del equipo capitalino ha logrado llegar al siguiente nivel. 22.3 puntos, 3.7 asistencias y 2.9 rebotes por partido han aupado a los Wizards al tercer puesto de la Conferencia Este (33-21). Esta temporada Bradley Beal ha superado en tres ocasiones los 40 puntos en partidos disputados en el Verizon Center: 41 vs Cavaliers, 41 vs Clippers y 42 vs Suns. Aquí adjunto la actuación del escolta frente a los vigentes campeones:

Kevin Love

El "Doctor Amor" estará fuera seis semanas por una operación en su rodilla izquierda, y se perderá así un evento al que fue seleccionado en el quinteto titular. Kevin Love, muy cuestionado en su primer año, ha callado bocas en estas dos últimas temporadas. Sus números 20.0 puntos, 11.1 rebotes y 0.3 tapones por partido definen la trayectoria de un All-Star. Como actuación sobrenatural, podemos recordar los 34 puntos que firmó en el primero cuarto contra Portland Trail Blazers el pasado 23 de Noviembre "in the Q".

Kristaps Porzingis

El letón es de esos jugadores en peligro de extinción. Siempre en el foco, sus actuaciones no pasan desapercibidas al mundo. En pleno "Melodrama", Kristaps Porzingis se ha convertido en la esperanza del Madison, y por tanto en la pieza angular sobre la que construir un proyecto de futuro. El unicornio está firmando 18.5 puntos, 7.1 rebotes y 2.0 tapones en su año de sophomore. Viendo el bajo nivel de los interiores en la Conferencia Este, y las lesiones que han atacado a las estrellas rutilantes de este negocio, no era descabellado pensar la presencia de KP6 en el partido de las estrellas.

Joel Embiid

La espera ha merecido la pena. Dos años en el dique seco hacían pensar en un nuevo fracaso de los Sixers en el Draft. Sin embargo "The Process" ha llegado para quedarse. La franquicia del estado del amor fraterno ha conseguido a estas alturas de temporada más victorias (21-34) que el año anterior. Hacía mucho tiempo que Philadelphia 76ers no tenían un equipo realmente competitivo, y Embiid tiene culpa de ello. Sus 20,2 puntos, 7.8 rebotes y 2.5 tapones en 25.4 minutos por partido hacen pensar que estamos ante uno de esos jugadores que marcan una época. ¡Y ojo, sigue con restricción de minutos! Camino de convertirse en el rookie del año, el center de orígen camerunés se perderá el All-Star por una lesión de menisco. Abrines le sustituirá en el Rising Star Challenge y Nikola Jokic en el concurso de habilidades.