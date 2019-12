All Star 2017: El Este viene con magia y sin trucos

Kyrie Irving (4º All Star)

El australiano con pasaporte estadounidense será el base titular y es ya un asiduo para estas citas, ya que desde el 2012 solo ha faltado en una ocasión al evento estelar de la NBA. Fue en el 2015 cuando aún arrastraba problemas con la rodilla que volvieron a reproducirse en el primer partido de las finales contra Golden State Warriors. Esta temporada, ha vuelto a demostrar una vez más que Irving es el escudero perfecto para LeBron y que puede llegar a ser tan determinante como él.

Con 24.4 puntos cada noche(12º de la liga) está siendo el arma secreta de los Cavs. Siempre aparece cuando se le necesita y lo hace en los momentos más importantes del partido. El lanzamiento de tres puntos para sentenciar las finales del año pasado y hacer a Cleveland campeón es una muestra de ello. Un jugador tocado por la varita que no solo se dedica a meter puntos. Como playmaker, sabe entender el juego como muy pocos, lo que se canaliza en la pista en forma de asistencias y robos, haciendo mejores a sus compañeros. Un jugador All Star de los pies a la cabeza del que no nos cansaremos de ver en este tipo de citas.

DeMar DeRozan (3º All Star)

Uno de los toques canadienses en este All Star Weekend lo pondrá DeMar DeRozan. El escolta nacido en California lleva ya varios años dominando la liga y haciendo de los Raptors un equipo de primer nivel. Sin hacer mucho ruido se ha colado entre los mejores y al igual que Irving, desde el 2014 es un habitual en este partido siempre y cuando las lesiones le han respetado.

La temporada para DeMar empezó de manera fulgurante. El buen estado del escolta lo supo aprovechar su equipo y estuvo los primeros meses de la competición luchando con Cleveland por la primera plaza en la conferencia. Con 27.3 puntos por partido, es el sexto mayor anotador de la liga, y gracias a actuaciones muy completas (5.3 rebotes y 3.7 asistencias de media) ha conseguido dejar fuera del quinteto titular a jugadores de la talla de Isaiah Thomas, Kyle Lowry o Dwyane Wade.

Jimmy Butler (3º All Star)

Desde que la joya de Chicago explotase allá por el 2014, este alero no ha parado de evolucionar su juego. El que empezó siendo el "perro de presa" de Thibodeau, se ha convertido en el hombre franquicia de una ciudad como Chicago. Los Bulls ya no tienen dudas y por eso le dieron esta temporada plenos poderes, traspasando a Derrick Rose y Joakim Noah. El equipo no atraviesa por un buen momento, pero de no ser por Jimmy, la franquicia estaría hundida en las posiciones más bajas de la conferencia.

Sus números actuales demuestran el acierto de Chicago y el de todos los votos que ha recibido para ser titular. Con 24.4 puntos, 6.3 rebotes y 4.9 asistencias, Butler está mejorando los registros de la temporada pasada por quinta vez consecutiva, demostrando que cada año que pasa, está a un nivel superior. Un jugador directo y que por su caracter no suele adornarse ni aparecer en los focos. Una persona acostumbrada a pasar desapercibida, pero una vez dentro de la cancha, pocos pueden frenarle.

LeBron James (13º All Star)

Turno para King James. El jugador con más All Star disputados en activo (empatado con Dirk Nowitzki). De sus 14 temporadas en la NBA, solo se quedó fuera del partido de las estrellas en su año como rookie, aunque por méritos bien podría haber estado en esa edición. Sus cuatro MVP y tres anillos no necesitan carta de presentación. Un jugador habitual en los highlights que deja varias jugadas de repetición cada partido.

Este año estamos viendo a un LeBron en su faceta más colectiva. Aparte de sus 25.9 puntos por partido (7º de la liga) está dando casi nueve pases de balón por encuentro, solo superado por James Harden, John Wall y Russell Westbrook. Como es de esperar, tanto él como su equipo empezarán a subir el nivel una vez pasado el All Star, con las miras puestas en repetir el campeonato que ya lograron el año pasado. Uno de los mayores atractivos cada vez que viene el All Star y uno de los mayores activos de la liga. Dará mucho espectáculo.

Giannis Antetokounmpo (1º All Star)

Uno de los novatos en este All Star Game. El joven Antetokounmpo debuta en un All Star dejando clara una cosa: No será el último. Con la explosión del griego Milwaukee se ha vuelto a ilusionar con unos posibles Playoffs. Veremos si la conexión con Jabari Parker (otro que no tardaremos en ver por el All Star) funciona y conseguimos ver a los ciervos en la post temporada.

Con 23.4 puntos y 8.6 rebotes es uno de los jugadores más especiales de la liga. Con una versatilidad para poder jugar en cualquier posición y esa rapidez que le caracteriza, es un jugador fabricado para este tipo de partidos. Ya se le vió en el Rising Star Challenge y en el concurso de mates del 2015, asique aunque venga como rookie ya está mas que acostumbrado a este tipo de eventos. Veremos si el griego cuenta con los minutos suficientes en el partido para poder ver alguna jugada que se nos quede en la retina.

Con este quinteto, la Conferencia Este quiere seguir dominando los All Star, que desde su primera edición en el año 1951 en el Boston Garden, ha contado con 37 victorias para el Este y 28 para el Oeste.