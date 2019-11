Pablo Laso sobre el Darussafaka: "Es un equipo que no pierde la cara al partido"

El Real Madrid se impuso al Darussafaka gracias a una gran segunda parte del equipo blanco. Sin embargo, los turcos dominaron la primera y se mostraron superiores a los madridistas en muchos tramos del partido. El sueño otomano finalizó cuando Sergio Llull decidió tomar las riendas del encuentro y a base de talento anotó el primer punto en el casillero del Real Madrid. Conservando, por ahora, la ventaja de campo.

Pablo Laso hizo una valoración después del encuentro en la que analizó la actuación de su equipo y el rival: “El marcador por cuartos lo dice bastante claro. Nuestro inicio ha sido muy frío y nos ha costado entrar en el partido. Ellos han tenido acierto y han jugado muy cómodos y les ha permitido abrir una brecha que luego nos ha obligado a ir remando durante mucho tiempo. En el segundo y tercer cuartos lo hemos hecho bastante bien y hemos llegado al final con una ventaja que nos ha permitido sacar la victoria”.



Sobre los aspectos para mejorar en el 'Game 2', esta fue su respuesta: “Para el partido del viernes necesitamos jugar mejor, con energía muy alta desde el principio. Necesitamos esa dureza contra un equipo que tiene mucha habilidad en el uno contra uno. Es un equipo que no pierde la cara al partido”. El técnico español también fue pregun“Para mí no ha empezado bastante mal. Que no meta canastas no significa que haya empezado mal. Diría que despistado porque Harangody ha metido dos triples. Ha ido a más y es un jugador que genera muchos espacios. Ha sido muy importante en momentos claves del partido”.

Otros jugadores que brillaron con luz propia pusieron fueron tema de que hablar: “Draper y Thompkins han hecho un gran partido. Tengo la suerte de contar con 14 jugadores y siempre espero lo mejor de ellos y sé que en cualquier momento pueden ser decisivos. La energía que ha transmitido Draper ha sido clave y la posición de Thomplins tanto defensiva como ofensiva nos ha dado mucho balance en el juego”. Al igual que lo fueron los que no jugaron: “Los dos estaban para jugar. No tenían problemas físicos y ha sido decisión mía que no jugarán. Sé que para ganar a lo largo de una temporada voy a necesitar a todos. Nocioni jugó un gran partido el otro día y me alegro por el Real Madrid, no solo por él. Sé que los dos están preparados en cualquier momento y si tengo que tirar de ellos seguro que van a responder de manera magnifica”.