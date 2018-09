Análisis de la plantilla del Real Madrid de baloncesto 2018/19

El Real Madrid se sigue reinventando para estar en lo más alto del baloncesto europeo. La pasada temporada 2017/18 fue brillante. Se comenzó con ciertas dudas fomentadas por una plaga tremeda de lesiones de larga duración (especialmente cruentas las de Sergio Llull y Kuzmic), que no permitían tener nunca a la plantilla al completo, y con el aliento en el cogote de varios equipos nacionales que se habían reforzado muy bien (Barcelona Lassa, Baskonia, Valencia). Aún mayor era el reto europeo, puesto que los dos grandes gigantes del Continente como el Fenerbahçe y CSKA parecían invencibles a priori. Pese a todo ello los pupilos de Laso se fueron reponiendo a todas las adversidades y terminaron rematando un año sencillamente mágico: campeones de España y Europa.

Fue todo un hito que engrandecía aún más la era gloriosa de Pablo Laso al mando de la nave. Ya era el segundo entorchado europeo y la cuarta Liga, pero cuando elevas tanto las metas lo complicado es mantener ese tremendo nivel de exigencia, y eso precisamente es lo que le toca cumplir la presente campaña. El técnico vitoriano se encuentra totalmente respaldado por la dirección técnica comandada por Alberto Herreros, y le han dado luz verde para intentar poner los medios y mantener este dominio. Cierto es que la marcha de Luka Doncic es un duro revés, puesto que el genio adolescente se echó el equipo a las espaldas en varios momentos de la temporada. Pero ahora toca seguir adelante sin él, y luchar por nuevos objetivos con un grupo mezcla de vieja guardia y caras nuevas.

Y parece que el nuevo proyecto va viento en popa, puesto que acaban de conquistar la Supercopa de España disputada en Santiago de Compostela. Allí los blancos vencieron primero al anfitrión el Obradoiro Monbus, y después al KIROLBET Baskonia en una disputada final (80-73). Elementos clave del éxito fueron Sergio Llull (nombrado MVP de la competición), y una de las nuevas incorporaciones, un Klemen Prepelic que erupcionó en el último cuarto con 13 puntos casi consecutivos. La plantilla parece más polivalente, larga y competitiva que nunca. Hora de analizarlos uno por uno:

#7 Facundo Campazzo | Base | 1.81 cm | 84 kilos | 23/03/1991

El Facu es un jugador en perpetuo crecimiento. Tuvo una primera etapa en el Madrid, en la que ya se dibujada su enorme calidad en el manejo de balón y rapidez, pero en la que todavía pecaba de inexperiencia y excesiva precipitación leyendo el juego. Tras dos años en el UCAM Murcia, Campazzo es cada más relevante en su vuelta a la casa blanca. De hecho, la dura lesión de Sergio Llull le dió aún más protagonismo la pasada campaña, y siendo titular indiscutible como el base más puro de la plantilla tuvo un comienzo fulgurante. Gracias a él, el equipo disfrutó de un ritmo elevado y una circulación excelsa de balón. Además redujo ampliamente su porcentaje de pérdidas de balón.

Una lesión de rodilla le dejó casi dos meses fuera de competición, justo cuando estaba volviendo Llull, por lo que le costó recuperar el ritmo, pese a ello en la eliminatoria final de la Liga Endesa ya demostró de nuevo su manejo del juego. Este año con la marcha de Doncic debe ser el líder en las asistencias y batuta de mando, dejando que Llull pueda centrarse en determinados partidos en su faceta más anotadora. Campazzo ha mejorado en los porcentajes de tiro de media y larga distancia, por lo que también es un peligro en el rango exterior. Sin duda, un elemento clave para cambiar el ritmo de los partidos y desatascar.

#19 Melwin Pantzar | Base | 1.90 cm | 89 kilos | 10/04/2000

Canterano de enorme proyección en las categorías inferiores del Madrid, que ya el pasado año disfrutó de minutos en varios partidos de la temporada regular. Otra joven perla de apenas 18 años que gusta y mucho a Laso. De nacionalidad sueca no ocupa plaza de extranjero, lo cual siempre es importante en una plantilla tan amplia y multinacional como la de los blancos. Debido a su gran físico (fibroso pero atlético y muy rápido), con el equipo junior y EBA ha llegado a jugar de alero, puesto que es un especialista defensivo, que puede llegar a secar a jugadores de su mismo tamaño o algo más bajos. En este Madrid Laso le quiere como un tercer base multiusos.

Pantzar ayudó en los entenamientos a Sergio Llull durante los duros ocho meses de su recuperación, y gracias a ello Laso pudo ver que pese a su corta edad es tremendamente aplicado en el trabajo y tiene un hambre enorme de aprender. Es rapido en pista y profundiza con facilidad a canasta utilizando su velocidad de piernas, debe mejorar en el tiro de media y larga distancia. Ha conseguido la ficha de la primera plantilla aprovechando la marcha de Doncic. Laso ha preferido a un talento por explotar de la casa antes que fichar a un jugador más experimentado pero con menor capacidad de mejora.

#23 Sergio Llull | Base-escolta |1.90 cm | 94 cm | 15/11/1987

El "Aeroplano de Mahón" ha vuelto con más ganas que nunca después de la terible lesión de ligamento cruzado de la rodilla que le dejó en el dique seco durante más de ocho meses la pasada temporada. Lo que para algunos jugadores puede significar hasta el final de su carrera deportiva para Llull ha sido un reto más para demostrar su entereza y esfuerzo. Volvió a las pistas en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos y ya demostró desde el minuto cero que no tenía el menor miedo a volver a romperse. Tardó como es natural en recuparar el acierto en sus famosos tiros desde lejos, pero partido fue demostrando que ha vuelto a un gran nivel. De hecho, lo ha ratificado ganando el MVP al mejor jugador de la Supercopa 2018.

En la campaña anterior a la lesión Sergio Llull fue nombrado MVP de Liga y Euroliga (hito que luego repetiría Doncic), por lo que en su momento perfecto de forma estamos ante un jugador plenamente dominante, que además de su enorme calidad e intensidad en pista es capaz de decidir los partidos él solo con canastas de ensueño sobre la bocina. Ahora en un papel ya de veterano debe compaginar esa faceta de líder anotador con la de asistente que maneja los intangibles del partido y sabe sacar lo mejor de sus compañeros. Su lucha eterna en pista será una aportación fundamental a todo el equipo.

#20 Jaycee Carroll | Escolta | 1.88 cm | 88 kilos | 16/04/1983

El cañonero de Wyoming mejora con los años como el buen vino. Llegó al Real Madrid siendo el máximo anotador de la Liga Endesa durante dos campañas consecutivas con el Gran Canaria. El hecho de que con Pablo Laso (lleva con él desde el inicio) le rotara más y redujera minutos hizo pensar a algunos que le estaba despercidiando. Pero precisamente esa dosificación inteligente ha convertido a Carroll en un arma letal a sus 35 años. Independientemente de que sea desde el banquillo, "boom boom" es un peligro absoluto desde la larga distancia, un cuchillo silencioso que resuelve entuertos a base de cañonazos.

Con los años a su especialidad como francotirador ha sumado un repertorio más amplio de canastas, entre ellas la bomba (copyright de Juan Carlos Navarro que el mormón ha sabido modernizar), que deja entrando a canasta desde muy disitntos perfiles. Es casi infalible desde los tiros libres, y aunque nunca ha sido su virtud, pone bastante más empeño en defender al hombre y no desconectarse en las ayudas defensivas. Un año más volverá a aportar experiencia y contundencia.

#25 Klemen Prepelic | Escolta | 1.92 cm | 90 kilos | 20/10/1992

Primero de los fichajes del Madrid para esta temporada, se trata de un escolta puro, por lo que por primera vez desde hace muchos años Carroll tendrá un relevo natural, y puede que generacional. El esloveno destacó en el pasado Eurobasket ganado por Eslovenia sorpresivamente, aprovechando el genio de Doncic y Dragic entre otros. Desde entonces el Madrid le cogió la matricula y ya le tenía firmado, pero quiso esperar un año para que el joven tirador se siguiera puliendo. La pasada temporada en el Levallois Metropolitans de París y se consagró como el máximo anotador de la liga francesa, ahora le toca dar un paso más.

Prepelic tiene una mecánica de tiro muy rápida y natural, al estilo de Carroll. Puede tirar en estático y dejarle un centímetro en la defensa en un error, pero sobretodo gusta de moverse mucho por el arco exterior y ayudarse de bloqueos o desajustes en sus marcas para lanzar según recibe. Puede que Laso le ponga desde el inicio en muchos partidos ya que debería aguantar mejor la intensidad en partidos que sean físicos, para tener a Carroll fresco como alternativa. Tendrá que demostrar su validez y adaptación en una plantilla tan exigente. De momento ha comenzado de manera espectacular, siendo clave en la conquista de la Supercopa de España.

#5 Rodolfo Fernández | Alero | 1.96 cm | 83 kilos | 04/04/1985

Rudy es un líder natural, y lo ha demostrado ampliamente en el Madrid. Su rol ha ido cambiando y readaptándose según las necesidades que tenía el equipo y le iba exigiendo el entrenador. Sus problemas con las lesiones, sobretodo un crónico de espalda, que le hizo pasar por el quirófano ya en su época en la NBA, y que después se volvió a reproducir estando con los madridistas, hicieron dudar sobre su continuidad. Ha tenido años de menor rendimiento, pero siempre ha dado la cara en los momentos de la verdad, siendo un jugador franquicia en las finales.

La pasada temporada ha sido probablemente su mejor año como blanco, ha podido tener mayor continuidad de minutos, apenas se ha perdido partidos, y ha firmado los mejores porcentajes en triples de su carrera. Cuando se lesionó Llull tomó esa figura de pundonor para animar y levantar a sus compañeros, tapando huecos y errores. Siempre ha sido un jugador polivalente, pero ahora que otros compañeros pueden (y deben) aportar más en los puntos, Rudy se está especializando en asistir, robar y defender al hombre y en zona como pocos. Todo ello le permite leer los partidos a la perfección y ser un comodín único para Laso. Menos minutos, mas rendimiento.

#1 Fabien Causeur | Alero | 1.96 cm | 86 kilos | 16/06/1987

El francés fue una de las noticias positivas de la pasada temporada. Había estado en la liga Endesa en el Baskonia demostrando su gran calidad como tirador, pero tampoco tuvo una excesiva continuidad. Después de ir a jugar a la liga rusa algunos vaticinaban que el Madrid se le iba a quedar grande. Sin embargo, Fabien demostró todo lo contrario. Siempre dispuesto sea en el quinteto inicial o desde el banquillo, no sólo aporta puntos exteriores, sino que tiene una calidad enorme remontando la línea de fondo y forzando faltas y canastas con sus fintas.

Su cualidad de zurdo le permiten otros perfiles de lanzamientos que aprovecha a la perfección. Muy aplicado tácticamente entiende las estrategias de Laso y es muy raro que caiga en algún desajuste cuando se cambian las marcas. Especialmente destacado fue su papel en la Final Four de Belgrado, aniquilando con tres triples consecutivos al Fenerbahçe en la gran final. Con esos momentos de calidad tiene los minutos asegurados si sigue manteniendo el nivel de rigor y concentración que exige Laso.

#16 Santiago Yusta | Alero | 2.00 cm | 91 kilos | 28/04/1997

El "gladiador" se queda en la primera plantilla del equipo blanco y eso ya es un mérito. Después de pasar dos años fogueándose en el Rio Natura Monbus, la pasada temporada volvía a casa para probar de nuevo. Aunque no ha tenido demasiados minutos, lo cierto es que Laso ha procurado tenerle siempre activo en el roster, y ha participado con cierta regularidad tanto en Liga como en Euroliga. Su puesto de alero que puede también jugar de falso ala-pívot se lo estaba disputando con Dino Radoncic. Finalmente el técnico ha confiado en él y Radoncic ha salido cedido al San Pablo Burgos.

Jugador de gran potencia física que en tierras gallegas ya dejó alguna de las mejores jugadas de la semana entrando a canasta y machacando con violencia, en el equipo blanco debe participar activamente en las ayudas defensivas. Todavía le queda romper y quitarse los nervios, pero a sus apenas 21 años tiene una nueva oportunidad para demostrar que puede ser jugador de futuro en las filas blancas. Ante una campaña tan larga y con un calendario eterno, tendrá oportunidades ante lesiones o para dar refresco a hombres que están un paso por delante en la rotación con Jeff Taylor o Causeur.

#24 Gabriel Deck | Alero | 1.98 cm | 105 kilos | 08/02/1995

"La tortuga" puede ser una de las sensaciones de la presente competición. Viene de ganarlo todo tanto en la Liga Nacional argentina, como en la Liga de las Naciones, y además siendo gran protagonista y MVP de ambas. Eso le ha permitido ser una de las grandes estrellas emergentes de la nueva selección albiceleste junto a su amigo (y ahora compañero de equipo Facundo Campazzo). Con apenas 23 años, Deck ya lleva varios jugando como un veterano en el San Lorenzo de Almagro, aunque el salto a Europa siempre es exigente.

En los partidos de pretemporada del equipo capitalino se le ha visto claramente descarado. Ha aprovechado cada minuto en pista y no duda en mirar a canasta. Su mayor virtud es rebicir el balón en el poste y aprovechar su gran corpulencia para fintar o meter hombro y poder dejar ganchos o bandejas. También es rápido corriendo la contra y tiene suficiente potencia de salto como para machacar el aro rival sin piedad. Por su pundonor y casta algunos le comparan con una versión joven de Andrés Nocioni, eso son palabras mayores, pero Deck lo acepta como un halago y una meta.

#44 Jeffery Taylor | Alero | 2.01 cm | 102 kilos | 23/05/1989

El alero con doble nacionalidad sueco-estadounidense tiene una historia muy particular en su periplo con el equipo. Llegó siendo un desconocido, que había intentado fortuna en la NBA pero no había conseguido continuidad pese a que destacaba con un físico portentoso. En su primera temporada daba la sensación de que venía a desarrollar el rol de jugador explosivo, anotador, que gusta de jugar de manera muy individual, y por tanto anárquico y de rachas. Y quizá así era el viejo Taylor que no triunfó en la NBA, pero Laso lo ha reconvertido con gran éxito.

Ya lleva tras campañas adaptándose a la perfección a su rol de especialista defensivo, que se sacrifica por el bien del conjunto, que seca a su par en las marcas y también acude con orden a las ayudas y los bloqueos. Esporádicamente destroza el aro con algún mate tremendo, pero suele jugar ataques estáticos, lanzando desde las esquinas y dando una segunda opción al tirador principal marcado para la jugada. Hombre serio y rocoso, que corre a la perfección las contras, y es capaz de defender a jugadores de mayor altura. Aprovecha cada minuto en pista.

#3 Anthony Randolph | Ala-pívot | 2.11 cm | 104 kilos | 15/07/1989

El ala-pívot estadounidense y con pasaporte esloveno ha estado en la cuerda floja desde finales de la pasada campaña. Sus problemas de lesiones (una en el pie y otra en el hombro) le dejaron fuera de las pistas durante meses y cuando se reincorporó lo hizo falto de ritmo e incluso de actitud. Algo que no suele perdonar Pablo laso. Por ello estaba más fuera que dentro del equipo, e incluso se quedó fuera de la convocatoria en varios partidos de playoff de Liga.

Pese a ello su enorme calidad, y la gran temporada que hizo su primer año como blanco, sumado a que ha jurado a entrenador y equipo técnico que quiere estar y mejorar en el Madrid, han permitido que continúe. veremos si realmente se materializa, a buen nivel Randolph es un cuatro total, móvil, con tiro medio y largo de calidad, velocidad de pies en la pintura e intimidación para machacar y taponar. Lo tiene todo pero debe demostrarlo de nuevo.

#9 Felipe Reyes | Ala-pívot | 2.04 cm | 104 kilos | 16/03/1980

Una temporada más "Espartaco" será el capitán del Madrid. Se ha convertido ya en una leyenda viva del club y de la propia competición, puesto que tiene el récord absoluto de más partidos disputados, más rebotes capturados y mayor valoración en la historia de la ACB. A ello suma un palmarés espectacular, ganándolo literalmente todo entre club y selección nacional.

Reyes entiende perfectamente su rol cada vez más secundario, pero no por ello muy importante, en los momentos que disputa y aprovecha. Se dosifica para seguir rindiendo con calidad. Nadie es más inteligente buscando el rebote, un maestro forzando las faltas de tiro y 2+1, inteligente en los balances defensivos, a lo que suma un pundonor que contagia a los compañeros. Un ejemplo a seguir.

#33 Trey Thompkins | Ala-pívot | 2.08 cm | 108 kilos | 29/05/1990

A la inversa que con Anthony Randolph, Thompkins ha ido de menos a más en el Madrid y el pasado año fue el mejor como blanco. Dotado de una calidad excelsa y una muñeca como pocas veces se ha visto en un hombre de su envergadura, pecaba de irregularidad en los partidos e indolencia en las labores defensivas.

A base de entrenamientos y adaptación, Trey ha ido ganando minutos en pista. Su porcentaje de triples es magnífico, un fino estilista de las fintas y los tiros en suspensión. En la pintura ha potenciado su intensidad y capturado más rebotes, aunque no sea lo suyo si le hace más completo. Suele salir desde el banquillo, pero es un arma perfecta de Laso para romper defensas en zona y desatascar partidos importantes, no le tiembla la mano.

#14 Gustavo Ayón | Pívot | 2.07 cm | 111 kilos | 01/04/1985

Otro gran veterano en las filas blancas, el "Titán de Nayarit" es un maestro del juego interior. Pese a no tener una altura especialmente elevada puede hacer de todo. Además de buenos movimientos de pies, asiste con soltura y juega a la perfección el pick&roll. Su principal problema es la falta de ritmo cuando pierde la forma o padece alguna lesión (como la de hombro que le tuvo casi cuatro meses fuera).

Pese a ello, es un recuperador nato, y el hecho de haber podido disputar toda la pretemporada con el equipo le permite llegar fino a comienzo de temporada. Jugador de raza, con mucho carácter en la pista y que con los años se ha convertido en un organizador defensivo de sus compañeros. El físico ya no es el explosivo de hace año, pero ha mejorado en inteligencia y dosificación de esfuerzos.

#22 Walter Samuel Tavares | Pívot | 2.20 cm | 120 kilos | 22/03/1992

El gigante de Cabo verde fue la sorpresa de la pasada temporada. Pescado a última hora de la NBA (unos Cleveland en los que ni entraba en el roster) debido a la lesión de Kuzmic, no sólo demostró que estaba en forma, sino que se convirtió en el mayor intimidador de la pintura de toda la Liga. Rápidamente se readaptó al juego ACB, reduciendo sus faltas personales. Como no es hábil en el manejo de balón apenas manejaba en transiciones con lo que minimizaba pérdidas.

Taponador letal, buen acompañante en los pick&roll, también demostró una enorme agilidad pese a su tamaña para correr las contras y culminar. Infalible en el poste bajo cerca del aro. Sin duda, fue uno de los elementos más determinantes para ganar Liga y Euroliga, salvo excepciones se comió a todos los hombres altos con los que se emparejó en ambas competiciones. Un coloso que quiere seguir mandando.

#32 Ognjen Kuzmic | Pívot | 2.14 cm | 118 kilos | 16/05/1990

El pívot titular de la selección Serbia llegaba al Madrid con un excelente cartel, para convertirse en pieza importante del proyecto Laso. Una terrible lesión de ligamento cruzado (poco después de la Llull), nos privó durante toda la temporada de poder verle, y analizar su auténtico potencial. Ha pasado casi 10 meses en el dique seco, y ya se le ha podido volver a ver minutos en los partidos de pre-temporada, pese a ello Laso le está dosificando los esfuerzos.

Si recupera su nivel previo es un hombre fuerte en la zona. Muy bueno en el uno contra uno, capaz de percutir físicamente y también fintar, buena potencia de salto y muñeca para lanzar a tres metros o medio ganchos. También es un notable defensor que puede secar a su marca porque tiene mucha velocidad en los desplazamientos cortos. Una incógnita pero con altas expectativas.