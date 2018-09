Felipe Reyes: "Es un título y es muy importante"

La Supercopa de España 2018 de Santiago de Compostela ya está aquí. Los blancos se enfrentan al anfitrión, el Obraoiro Monbus, y saben que no será un encuentro nada fácil con el pabellón Fuentes do Sar como una olla a presión. El capitán merengue quiere levantar el trofeo, los capitalinos son vigentes campeones de Liga y Euroliga (casi nada), pero llevar ya tres años sin poder levantar la Supercopa. Al respecto dejó claro que todo está muy abierto: "En pretemporada es pronto para saber el equipo favorito, todos se han reforzado mucho y será una Supercopa muy igualada y dura. A nosotros nos ha tocado el primer partido contra el anfitrión que contará con el apoyo de su afición y no será nada fácil. Venimos motivados y queriendo ganar este primer título de la temporada".

Sobre su rival gallego tuvo palabras de respeto, sabiendo que estarán especialmente motivados por dar la sorpresa ante su numeroso público: "Tienen un equipo muy completo con tiradores e interiores que pueden tirar desde fuera. Tiene un bloque que se conoce a la perfección. No te puedes despistar. Tenemos que estar preparados para que no nos sorprendan".

El equipo está preparado

Pese a la notable baja de Luka Doncic, que comienza su carrera en la NBA, Reyes quiso destacar lo bien que se ha reforzado el equipo y que se encuentran con más motivación que nunca por cosechar éxitos: "A pesar de la baja de Luka y de Dino tenemos dos incorporaciones que nos van a ayudar muchísimo y están rindiendo a un nivel muy alto. Prepelic nos ayudará a abrir el campo, tiene muy buen porcentaje desde largas distancias. Deck es un tío intenso con el típico carácter argentino que va a por todas y se deja la piel". Somos un equipo que viene preparado, sabemos lo que nos jugamos. Que se vea a un Real Madrid que lucha por todo".

Van pasando las temporadas y el eterno capitán ha levantado multitud de títulos, pero sigue teniendo hambre de más: "Este es un Real Madrid que desde el primer día va a por todas, que cada partido juega como si fuera una final y que cada entrenamiento se prepara para conseguir cosas grandes. El Madrid siempre sale a ganar todo y a mejorar lo del año anterior".

Sin favorito claro

Pese a que los madridistas están dominando el baloncesto patrio y europeo, "Espartaco" no ve un favorito claro para el trofeo, sabe que a único partido todo el mundo tiene una opción de vencer: "Aquí no hay favoritos, los cuatro partimos en igualdad de condiciones y no veo a ningún equipo que sea superior al resto". Para nosotros jugar tantos años seguidos la Supercopa Endesa es importantísimo y quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Hay que disfrutar del momento".